“حياة جديدة”.. مقدسي يطلق حملة لإغاثة اللاجئين السوريين وأسير يتبرع عن ابنه الشهيد (فيديو)

أطلق الناشط المقدسي صالح ازغاري حملة جديدة بعنوان (حياة جديدة) لإغاثة اللاجئين السوريين في المخيمات وبناء بيوت لهم بدلًا من الخيام.

وخلال البث للحملة تبرع الأسير الفلسطيني جمال أبو الهيجا المحكوم عليه بالسجن 9 مؤبدات بمبلغ 2500 دولار صدقة عن روح ابنه الشهيد حمزة الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات إسرائيلية خاصة.

واستطاع الناشط -بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية (أنصر)- جمع مبلغ قدره 312 ألف دولار خلال الساعات الأولى من الحملة، وهو ما يعني أن أكثر من 120 عائلة ستغادر الخيام إلى بيوت مجهزة.

وكتب ازغاري تعقيبًا على ذلك “أقزام نحن أمام عظمتكم. أقزام والله، ومن هذه اللحظة أعلن أنه كل بيت جديد راح يتم التبرع بثمنه سيكون باسم أسير فلسطيني ونبدأ بأسرى نفق الحرية”.

ونشر الناشط أدهم أبو سلمية عبر تويتر إعلانًا عن مزاد خيري ينتهي بنهاية ساعات اليوم الجمعة على لوحة تجسد قبة الصخرة المشرفة، وذلك للحفز على المشاركة في حملة التبرع للاجئين السوريين.

*مزاد خيري ضمن حملة #حياة_جديدة*

حتى نهاية يوم الجمعة المبارك، أعلى تبرع سيصل حتى نهاية هذا اليوم من الأفراد ستكون هذه اللوحة من نصيبه، وسترسل له عبر البريد لأي مكان في العالم.. رابط التبرع: https://t.co/PHAGEr1j6B رابط البث المباشر https://t.co/Sw13CHJ8lg pic.twitter.com/blWDAMDILJ — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 11, 2022

بدورهم، شارك نشطاء بشكل واسع في نشر الحملة الجديدة والترويج لها، محتفين بجهود الشباب الفلسطيني في دعم الشعب السوري واللاجئين السوريين في المخيمات.

وكان الناشط المقدسي صالح ازغاري قد أطلق سابقًا حملة بعنوان “عطاؤك دفؤهم” وجمع خلالها مبلغ 350 ألف دولار بعد 35 ساعة متواصلة عبر البث المباشر على منصة يوتيوب.

الحمد لله ثم الحمد لله 😍 أكثر من 312,000$ حصيلة ما جمعناه حتى اللحظة في حملة #حياة_جديدة 124 عائلة ستغادر الخيام الى بيوت تأويهم برد الشتاء وحرّ الصيف❤️ pic.twitter.com/XiNyt6Vp6a — Saleh Zighari (@SalehZighari) February 10, 2022