إريك زمور يتوعّد المهاجرين مجددا بعد فوز مئات الأطباء الجزائريين في مسابقة للعمل بفرنسا (فيديو)

يتواصل الجدل بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زمور، حيث استمر هجومُه على المهاجرين في تصريحات أخيرة له، رصدها برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر.

وقال زمور إنه عند انتخابه رئيسًا لفرنسا فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم وفق تعبيره، وذلك بعد نجاح 1200 طبيب جزائري من أصل 2000 مرشح في مسابقة تمكنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.

ووعد زمور بوضع حد لهذه المسابقة التي تهدف إلى جلب أطباء أجانب مضيفًا “نذهب منذ 30 عامًا لاستقدام أطباء من الجزائر، بينما نمنع الشباب الفرنسي من التخصص في هذا المجال بسبب ربع نقطة”.

بعد نجاح 1200 طبيب جزائري في مسابقة الكفاءات.. المرشح الرئاسي الفرنسي إيريك #زمور يهاجم المهاجرين ويهدد بالاستغناء عنهم #فرنسا #الجزائر pic.twitter.com/4qRSe0VAUw — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 11, 2022

وتفاعلًا مع تصريحات زمور كتبت سابرينا “لدى إيريك مشكلة مع أصوله لأنه هناك أطباء في فرنسا من جميع الأصول وليسوا جزائريين فقط”.

ودوّن شريف “إريك زمور لن ينتخب أبدًا رئيسًا لفرنسا ولا حتى في أحلامه ولن يطرُد الأطباء الجزائريين إلى الجزائر. ليضع قدميه في الماء المثلج، فلا أحد سيصوت له ولن يتم انتخابه أبدًا لأننا سنصوت لليسار”.

وكتبت الصحفية المغربية مايسة سلامة ناجي “حين تفوز وتقطع الهجرة من الدول الأفريقية نحو فرنسا لا تنس أن تعيد إلى فرنسا كل شركاتكم التي تستنزف الثروات الأفريقية واليد العاملة الأفريقية بأسعار وضرائب بخسة. ولا تنس أن تعوض الدول الأفريقية بالمليارات عن سنوات الاستعمار والقتل والاستنزاف”.