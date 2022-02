“أغلفة موازية”.. وسم يشهد تفاعلا هائلا على المنصات المصرية منذ أيام

لا يزال وسم “#أغلفة_موازية” متصدرا تفاعلات المصريين بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم وضع غلاف فكاهي تعبيرًا عن أسماء لكتب شهيرة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكانت البداية عندما أطلق المترجم المصري محمد الفولي هذا الوسم على صفحته في فيسبوك سخريةً من ترجماته، ثم انتشر بعدها وانتقل من فيسبوك إلى تويتر ليتصدر قائمة الأكثر تداولا لأيام متواصلة وحتى الآن بتغريد المئات من قراء الكتب والكتاب أنفسهم على الوسم.

وفي حديث لوسائل إعلام مصرية قال الفولي إنه لم يكن يتوقع هذا التفاعل الكبير مع الوسم وإنه تفاجأ من حجم المشاركة من فئة الشباب الذي يدل على أن الكثيرين منهم يقرؤون الكتب ويهتمون بها.

وأضاف أنه حاول من خلال الوسم تغيير الصورة النمطية عن المثقف بأنه كئيب ولا يحب الفكاهة وأن الوسم نجح في ذلك بشكل ملحوظ.

ومحمد الفولي هو كاتب ومترجم من اللغة الإسبانية، ترجم 20 كتابًا صدر منها 16 حتى الآن، وترشح لجائزة ساويرس في القصة القصيرة، فرع شباب الأدباء مرتين وهو مهتم بالترجمة والأدب والسينما.

وتتلخص الفكرة في وضع غلاف لكتاب شهير مأخوذ من مشهد ساخر من فيلم أو مسرحية أو مسلسل أو غيره يعبر عن الاسم فيكون الأمر طريفًا.

وانتقل المغردون للتعبير عن أسماء أفلام ومسلسلات غربية شهيرة بمشاهد من أفلام ومسلسلات مصرية بغرض الفكاهة أيضا.

وقد أصبح الوسم متداولا في المنصات العربية أيضا.

#أغلفة_موازية

Harry potter and the order of the phoenix. pic.twitter.com/kDn75abIec

— Don’t forget your mask 😷 (@yasmina_maher) February 9, 2022