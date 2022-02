هيومن رايتش ووتش: الهند تنتهك القانون الدولي بحظر حجاب المسلمات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار حظر الحجاب ينتهك التزام الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم من دون تمييز.

وأوضحت المنظمة أن حظر الحجاب هو “أحدث مثال على سعي السلطات الهندية لتهميش المسلمين وتعريضهم لأعمال عنف بشكل متزايد”، في ظل تبني حكومات حزب (بهاراتيا جاناتا) الهندوسي القومي الحاكم عددًا كبيرًا من القوانين والسياسات التي تميز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين، بحسب هيومن رايتس ووتش.

The #HijabBan violates #India’s obligations under international human rights law, which guarantees the rights to freely manifest one’s religious beliefs, to freedom of expression, and to education without discrimination. I write @hrw https://t.co/pdDftBWpn4 pic.twitter.com/G0fj0pJ6hZ

— Jayshree Bajoria (@jayshreebajoria) February 9, 2022