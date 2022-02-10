محمد الصغير: شيخ الأزهر يواجه حملة جماعية منسقة تمت برضى الحكومة (فيديو)

قال الداعية الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية في البرلمان المصري سابقًا، إن الحملة التي يقودها كل من الإعلامي عمرو أديب والباحث المثير للجدل إسلام البحيري ضد شيخ الأزهر هي “حملة جماعية منسقة” وإن أهدافها معروفة سلفًا.

وأضاف الصغير خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن هذه الحملة “المحمومة ضد شيخ الأزهر في ملف (تأديب المرأة) إن لم تكن موجهة من قبل الحكومة المصرية فإنها تمت برضاها وتحت أعينها”.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية “خرجت بمنشور تضمن ما ذهب إليه عمرو أديب وإسلام البحيري مما يوضح من يقف وراء الحملة وأهدافها”.

وشدد الصغير على أن الأزهر “لم يقف مكتوف الأيدي وتصدى لها بالمرصاد، حيث صرّح شيخ الأزهر بضرورة وقف التهميش ضد المؤسسة التي يشرف عليها، وطالب بالإنصاف الإعلامي والاستماع لوجهة نظر المشيخة في القضايا الكبرى”.

وذكر أن الحكومة المصرية “سعت في وقت سابق -وما زالت- تعمل على دعم كيان مواز لمؤسسة الأزهر وتم منحه صلاحيات كبرى انتزعت قصدًا من مؤسسة الأزهر حيث يكون للحكومة صوت مسموع في الملفات الدينية الحساسة”.

وتابع قائلًا “إن كل هذه المحاولات الرامية لدعم دار الإفتاء أمام الأزهر باءت بالفشل لأن شيخ الأزهر أحمد الطيب رفض الاستسلام والسماح في صلاحيات وقوة مؤسسته”.

وأكد الصغير أن “رأس الحربة في الحملة ضد الأزهر التي يشترك فيها عمرو أديب وإسلام البحيري، لا يمكنها أن تغيّر في الأمر شيئًا، لأن سيرة كل واحد معروفة لدى جميع المصريين”.

من جهته ذكر الكاتب الصحفي محمد السطوحي أن الحملة ضد شيخ الأزهر تعبّر عن خلافات عميقة بين مؤسسة الأزهر التي تسعى إلى أن تظل دومًا مستقلة عن السلطة وبعيدة عن التجاذبات السياسية وبين مؤسسة دار الإفتاء التي تعمل الحكومة على تقديمها بديلًا من مؤسسة الأزهر دون أن تنجح في ذلك.

وأضاف السطوحي أن عمرو أديب “لم يكن قط مستقلًا في اختيار القضايا التي يناقشها ولا حتى طريقة تناولها. مضيفًا أن كل ما يقدمه يتم بناء على إملاءات”.

وشدد السطوحي على أن الحملة الأخيرة على مؤسسة الأزهر “خرجت أحيانًا على اللياقة المطلوبة في النقاش الموضوع، وأحيانًا تم التهجم على شيخ الأزهر بلغة فيها الكثير من التطاول”.