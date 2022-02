“محتجزون هنا كرهائن”.. لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون على توقف عملية إعادة التوطين الأمريكية (فيديو)

نظّم آلاف من المواطنين الأفغان احتجاجًا نادرًا في منشأة بالإمارات تم تسكينهم فيها منذ الفرار من بلادهم العام الماضي، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية وبنقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأُجلي آلاف الأفغان العام الماضي إلى دولة الإمارات لصالح الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وسط الانسحاب الفوضوي بقيادة أمريكا من أفغانستان مع عودة حركة طالبان إلى السلطة.

ووافقت الإمارات على توفير السكن المؤقت للأفغان إلى حين البت في طلباتهم للانتقال كي يتسنى سفرهم إلى دول ثالثة.

وبعد مضي ستة أشهر، لا يزال الكثير منهم في الإمارات في منشآت تخضع لرقابة مشددة.

وفي صور أرسلها أحد المتظاهرين لوكالة رويترز، ظهر رجال ونساء وأطفال يشاركون في احتجاج، اليوم الخميس، داخل منشأة في أبو ظبي، مطالبين واشنطن باستقبالهم في وطنهم الثاني.

وحملت لافتة عبارة “عندما تم إجلاؤنا، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تسيطر على مطار كابل الدولي. لم يأت أحد من تلقاء نفسه”.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

Thousands of Afghans who were evacuated by the U.S. following the fall of Afghanistan to the Taliban, protest in Abu Dhabi demanding to be transferred to the U.S. pic.twitter.com/JGnGMpcQyV

