مصر.. انتحال شخصية مجدي يعقوب على قناة تلفزيونية وإحالة المسؤولين للتحقيق (فيديو)

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، برنامج (الحياة أحلى مع شريف ونوران) على قناة (الحدث اليوم)، وأحال المسؤولين في القناة إلى التحقيق إثر إذاعة مكالمة مزيفة انتحل شخص خلالها صفة الجراح العالمي مجدي يعقوب ولاقى ترحيبًا من مذيعي البرنامج.

الحقوا.. الجزء التاني .. هتلاقوا صوت دخل فجأة وسط المداخلة .. قالك ده محمد جمال مساعد السير مجدي يعقوب في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب..وبيشكروا دكتور يعقوب على انه الراعي الشرفي لمبادرة حق الغلابة اللي اسسها الاخ اللي قاعد قدام الكاميرا ده😂😂 شغل نصب بس صيني مغشوش https://t.co/iWxaTdB5cP pic.twitter.com/cZCBFXqa2c — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) February 9, 2022

وخاطب المجلس نقابة الإعلاميين المصرية للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وقال المجلس في بيان إن لجنة الرصد الخاصة به كانت تابعت بث المحادثة الهاتفية الكاذبة التي صنفتها “تضليلًا وتحايلًا وخرقًا للمصداقية المهنية”.

وقدم مذيعا برنامج (الحياة أحلى مع شريف ونوران) شخصًا عبر مداخلة هاتفية زاعمين أنه الدكتور مجدي يعقوب.

وتحدّث ذلك الشخص عبر الهاتف منتحلًا شخصية الدكتور مجدي يعقوب وشاركه في الحديث شخص آخر ادعى أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب وتحدثا عن دعمها للمبادرات الخيرية.

جابوا صاحبهم يعمل نفسه دكتور مجدي يعقوب على التليفون وخدوا الفهلوة لليڤل جديد البرنامج اتوقف بس جبروت مش طبيعي pic.twitter.com/3W3II5kJKT — بين الكاف والنون (@Rababoush) February 9, 2022

وأظهر مقطع متداول للمداخلة ترحيب مقدمي البرنامج بالجراح المصري واحتفوا بأن تكون أول مداخلة بالبرنامج من جانبه وتطرقوا إلى مشاركة الأطباء في المبادرات الخيرية.

وبدأ الشخص المنتحل في الحديث عن دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدعوة إلى مثل تلك المبادرات موجهًا دعوته إلى الأطباء بضرورة المشاركة حرصًا على مصلحة البلد.

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، وذللك لقيام البرنامج ببث محادثة هاتفية مفبركه مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية …اعلام كاذب 😡 pic.twitter.com/bELKEMl1zc — ⁩ ‏‎‎‎‎🇪🇬 𝙇𝘼𝙈𝙄𝘼 (@lamiaahmed8111) February 9, 2022

وادعى المذيع أن الجراح المصري راعي شرفي لمبادرة البرنامج (حق الغلابة) ووجه الشكر لأحد مساعديه والذي يُطلق عليه “محمد جمال” ليفاجئ المشاهدين بمشاركته عبر الهاتف وتبادلا الحديث على الهواء.

وبدا الصوت مختلفًا بشكل واضح بين مجدي يعقوب وبين الشخص المنتحل لصفته خلال المداخلة، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف الكثيرون الواقعة بأنها “كذب ونصب”.

برنامج "الحياة أحلى" في أولى حلقاته على قناة الحدث اليوم قال إنهم معاهم اتصال مباشر مع جراح القلب المصري مجدي يعقوب والمذيعين أكدوا اكتر من مرة إن اللي على التليفون هو د. مجدي يعقوب

وعشان كده المجلس الأعلي للإعلام قرر إيقاف البرنامج والتحقيق مع المذيعين من خلال نقابة الإعلاميين pic.twitter.com/0yK3tsGfi1 — El Fasla (@ElFasla) February 9, 2022

يبقى عندك قامه كبيره زي السير مجدي يعقوب بيتم استضافتها وتكريمها في كل الدول وهنا نفبرك صوته ونقول كلام ما حصلش ونضحك على الناس … — Global Ali_Hamouda (@7u9YQBRq3npmAwv) February 9, 2022

ايه الغش والخداع ده هم وصلوا للدرجة دي!؟

برنامج مجهول في قناة مجهولة جابوا واحد على التليفون انتحل شخصية الدكتور مجدي يعقوب ، ليه الغباء ده !! ينفع

الحمد لله اني في ناس صاحية والمجلس الأعلى للإعلام وقف البرنامج pic.twitter.com/ljBfJy6n0n — Emma I ♥️ 🇪🇬 & 👮🏻‍♀️ (@amal_yousef9) February 9, 2022