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مصر.. انتحال شخصية مجدي يعقوب على قناة تلفزيونية وإحالة المسؤولين للتحقيق (فيديو)

شخص ينتحل شخصية الجراح العالمي مجدي يعقوب في برنامج تليفزيوني على قناة مصرية (مواقع)
9/2/2022

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، برنامج (الحياة أحلى مع شريف ونوران) على قناة (الحدث اليوم)، وأحال المسؤولين في القناة إلى التحقيق إثر إذاعة مكالمة مزيفة انتحل شخص خلالها صفة الجراح العالمي مجدي يعقوب ولاقى ترحيبًا من مذيعي البرنامج.

وخاطب المجلس نقابة الإعلاميين المصرية للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وقال المجلس في بيان إن لجنة الرصد الخاصة به كانت تابعت بث المحادثة الهاتفية الكاذبة التي صنفتها “تضليلًا وتحايلًا وخرقًا للمصداقية المهنية”.

وقدم مذيعا برنامج (الحياة أحلى مع شريف ونوران) شخصًا عبر مداخلة هاتفية زاعمين أنه الدكتور مجدي يعقوب.

وتحدّث ذلك الشخص عبر الهاتف منتحلًا شخصية الدكتور مجدي يعقوب وشاركه في الحديث شخص آخر ادعى أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب وتحدثا عن دعمها للمبادرات الخيرية.

وأظهر مقطع متداول للمداخلة ترحيب مقدمي البرنامج بالجراح المصري واحتفوا بأن تكون أول مداخلة بالبرنامج من جانبه وتطرقوا إلى مشاركة الأطباء في المبادرات الخيرية.

وبدأ الشخص المنتحل في الحديث عن دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدعوة إلى مثل تلك المبادرات موجهًا دعوته إلى الأطباء بضرورة المشاركة حرصًا على مصلحة البلد.

وادعى المذيع أن الجراح المصري راعي شرفي لمبادرة البرنامج (حق الغلابة) ووجه الشكر لأحد مساعديه والذي يُطلق عليه “محمد جمال” ليفاجئ المشاهدين بمشاركته عبر الهاتف وتبادلا الحديث على الهواء.

وبدا الصوت مختلفًا بشكل واضح بين مجدي يعقوب وبين الشخص المنتحل لصفته خلال المداخلة، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف الكثيرون الواقعة بأنها “كذب ونصب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية