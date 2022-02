على أنغام “أنا دمي فلسطيني”.. طلاب جامعة بريطانية يتظاهرون رفضًا لزيارة سفيرة إسرائيل (فيديو)

احتج طلاب بجامعة كامبريدج البريطانية على زيارة السفيرة الإسرائيلية في لندن (تسيبي حوتوبلي) لحرم الجامعة بعد أشهر من منعها حضور ندوة في كلية الاقتصاد في لندن.

وشهدت الجامعة وقفة حاشدة رفعت شعارات “فلسطين حرة حرة”، و”لا عدالة ولا سلام حتى تحرير فلسطين”، و”فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر”.

وتأتي المظاهرات بعد تصريح صحفي لوزير التعليم البريطاني ناظم زهاوي حثّ فيه الجامعات على تضييق الخناق على الأنشطة الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف أنه ينبغي إبلاغ الشرطة والسلطات عمن يرفع شعار “فلسطين من النهر إلى البحر” باعتباره معاديًا للسامية، على حد وصفه.

وقادت الاحتجاج (جمعية التضامن مع فلسطين) ورددت فيه أغانيَ فلسطينية شهيرة، وترك المحتجون رسالة للسفيرة على باب القاعة التي كان ينتظر أن تلتقي فيها مع عدد من الطلاب جاء فيها “أنتِ غير مرحب بكِ! الحرية لفلسطين!”.

وتفاعلًا مع التظاهرات كتب (كيث) “السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة محاصرة في كامبريدج. يبدو أن الجدار الذي أقامته إسرائيل حول الفلسطينيين بدأ يبدو وكأنه يحاصر إسرائيل نفسها”.

وغرد جوزيف زيرنيك “طلاب كامبريج يصدون سيارة حوتوبلي التي جاءت لحضور عرض في الجامعة. من الواضح مسبقًا أن ظهور حوتوبلي العلني هو بؤرة الاحتجاج. تمثل السفيرة (الصهيونية الدينية) والاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي. في إسرائيل سيوضحون أن كل شيء معادٍ للسامية”.

Israeli regime ambassador to UK besieged in Cambridge.

It seems the wall the Israeli regime has constructed around the Palestinians is beginning to look like a siege against Israel itself.#EndIsraeliApartheid https://t.co/ZcpsKEVN5e

— KeithE (@keith_egerton) February 9, 2022