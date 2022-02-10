تسبب في سجنه.. مقطع فيديو يوثق إهانة ضابط إسرائيلي لجنوده خلال الخدمة (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يوثّق توجيه ضابط من لواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي الإهانات وسيل من الشتائم للجنود أثناء وجودهم داخل أقسام الخدمة العسكرية.

وأظهر الفيديو الضابط الإسرائيلي وهو يشتم الجنود بألفاظ نابية ويطالبهم بالنهوض من الأسرّة بصوت مرتفع، فيما يقول أحدهم مهددًا إن كل شيء تم توثيقه.

وعلّقت هيئة البث بالقول إن الضابط الإسرائيلي الذي وجّه الإهانة للجنود تم سجنه، بعد انتشار المقطع عبر تيك توك بشكل واسع.

סרטון של מ"מ בגולני מקלל חיילים הפך לוויראלי בטיקטוק – והוא נשלח לכלא. המקרה הנקודתי הזה טופל, אבל חיילים עם טיקטוק בכיס ימשיכו לאתגר את צה"ל – והמערכה הזאת רק בתחילתה@roysharon11 pic.twitter.com/V7B3m75fXI — כאן חדשות (@kann_news) February 10, 2022

وأكدت الهيئة أن الجنود الإسرائيليين تفاعلوا مع الفيديو المنشور على تيك توك ومنهم من أصرّ على تحدي طرق التدريب والتعامل المعتمدة في الجيش الإسرائيلي.

وقد حدث هذا الأمر قبل أسبوعين وفق ما ذكره تقرير الهيئة المصور وتمت معالجة الأمر من قبل الجيش، حيث تم إرسال الضابط إلى السجن بعد توثيق الإهانة التي وجهها للجنود.

وأظهرت إحصاءات رسمية لمركز الأبحاث في الكنيست أن الحالة المعنوية لعناصر الجيش الإسرائيلي تشهد تراجعًا واضحًا على المستويين العملي والنفسي سنة بعد أخرى، وأن الانتحار ما زال هو السبب الرئيس للوفاة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وأشار المركز أن الظاهرة شهدت تصاعدًا في السنوات الأخيرة رغم تراجعها عام 2020 خلال جائحة كورونا، بتسجيل 9 حالات انتحار فقط من أصل 28 حالة وفاة سجلت في صفوف الجنود.

ويعد الانتحار سبب الوفاة الثاني لدى الفئة العمرية حتى منتصف العشرينيات التي تنخرط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء من مدة التأهيل في التعليم الثانوي للتجنيد أو خلال الخدمة العسكرية الإلزامية وحتى في خدمة الاحتياط.

من بين شكاوى العام الماضي كانت هناك 26 تتعلق بأفعال اغتصاب (غيتي – أرشيفية)

ويُلزم القانون الإسرائيلي الإسرائيليين والإسرائيليات جميعهم فوق سن 18 عامًا بالخدمة العسكرية الإلزامية.

كما كشفت تقارير رسمية تقديم 1542 شكوى تحرّش جنسي في الجيش الإسرائيلي خلال عام 2020 دون تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.

وقال الموقع الرسمي للكنيست إن هذه المعطيات قُدّمت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، مشيرًا أنه لم يقدّم سوى 31 لائحة اتهام فقط بحق المتهمين بالتحرّش.