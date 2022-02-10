بطارية مصنوعة من 2923 ليمونة تُحطّم رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس (فيديو)

استطاعت الجمعية الملكية العلمية للكيمياء في بريطانيا، إنتاج بطارية مكوّنة من 2923 ليمونة، قادرة على إنتاج الطاقة بقوة قدرها 2,307.8 فولت، مسجّلة رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس.

ووفقًا لما ذكرته مؤسسة غينيس، فإن البطارية تم اختبارها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلا أنها سجّلت رقمًا قياسيًا باسم الجمعية مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وجرت محاولة التسجيل في مدينة مانشستر، وتم بثها على الهواء مباشرة، لتسليط الضوء على أهمية تخزين الطاقة ومعالجة الحاجة إلى ابتكارات جديدة لتحقيق عالم خالٍ من الكربون.

وبحسب خبير البطاريات البروفيسور سيف إسلام ومقدم العلوم فران سكوت، فإنه تم تحويل الليمون إلى بطاريات عن طريق تقطيع الليمون إلى نصفين وربط شرائح الزنك والنحاس بالطرفين.

وأضاف سيف الإسلام الذي يعمل أستاذ علوم المواد في جامعة باث، والذي شارك في المحاولة، إن عصير الليمون يعمل كإلكتروليت، حيث يعمل الزنك والنحاس كقطب كهربائي، وتم استخدام بطارية الليمون لتنشيط مصباح متصل بجهاز استشعار الضوء الذي أدى إلى تشغيل نظام الألعاب النارية وتفعيلها لبدء سباق.

وتمت معالجة الليمون المستخدم في المحاولة بوساطة “ريف فوود”، وهي شركة تستخدم مخلفات الطعام لتوليد طاقة متجددة لشبكة الغاز الوطنية، وتم استخدام السائل المتبقي لصنع سماد حيوي للمزارع المحلية.

وأظهرت التجربة، بعد تشغيل الفولتميتر، وصول الجهد الكهربي من الليمون إلى 2307.8 فولت، محطمًا الرقم القياسي السابق بمقدار 1521 فولت.