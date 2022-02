فيديو لمريضة عقليًّا مقيّدة بالسلاسل في كوخ يفجّر غضبًا في الصين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الصينية يظهر سيدة تقف في كوخ من الطوب تعلو وجهها تعبيرات الذهول، وتلتف حول رقبتها سلسلة معدنية تكبلها بالحائط، وهو ما أثار غضبا عارما في الصين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وتسبب مقطع الفيديو القصير، الذي نشره أحد المدونين على دوين (Douyin) النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، في طرح العديد من الأسئلة: من تكون تلك السيدة؟ ولماذا تم حبسها؟ وتحت أي ظروف أنجبت الأطفال الثمانية الذين يعيشون في المنزل المجاور الذين قالوا إنها أمهم؟

ومع تصاعد الغضب، أصدر المسؤولون في مقاطعة جيانغسو -حيث صُوِّر الفيديو الأسبوع الماضي- بيانًا مقتضبًا أوضحوا فيه أن المرأة التي تحمل لقب (يانغ) تزوجت بإرادتها عام 1998، وبعدها شخصت بأنها مصابة بمرض عقلي، ولكن “في الوقت الحالي، تم علاجها بالفعل وتقديم المزيد من المساعدة لعائلتها لضمان احتفالهم بعام قمري جديد دافئ”.

To give the full story, here is the original video that caused the social media storm, which is still ongoing today (tw distressing content, not sure why the lock is blurred, as if that is the most shocking thing about this video..) pic.twitter.com/UOA5zrfeQ4

— Manya Koetse (@manyapan) January 30, 2022