الأخبار|بريطانيا

عشرات النواب في بريطانيا يطالبون بمراجعة الاتفاقات مع البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان (فيديو)

احتجاجات سابقة في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي (أرشيفية - غيتي)
1/2/2022

وقّع 63 نائبًا بريطانيًّا على عريضة تدعو إلى مراجعة الاتفاقات الموقّعة بين المملكة المتحدة والبحرين إثر مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوقية تُرتكب في المنامة.

وطالب النواب بالعمل على محاسبة مسؤولين بحرينيين بسبب ما عدّوه “انتهاكات حقوقية جسيمة ومعاملة غير إنسانية لسجناء الرأي” وشددوا على أهمية إطلاق سراح جميع السجناء.

واستعرض برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، الإثنين، قائمة مطالب النواب في بريطانيا التي تضمنت أيضًا تمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من العمل بحرّية وفتح المجال للتعبير عن الرأي وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

وتطرّق عدد من الناشطين البحرينيين علي مواقع التواصل الاجتماعي لأوضاع الحريات في البلاد في أعقاب الإعلان عن موقف النواب البريطانيين.

ونوّه الناشط البحريني علي مشيمع إلى ارتفاع عدد الموقّعين على العريضة إلى 61 نائبًا بريطانيًّا “خلال مدة قصيرة” لافتًا إلى أنها حصدت توقيع 30 نائبًا خلال 24 ساعة من إطلاقها في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وأوضح على تويتر أن العريضة تطرقت لحالات المعتقلين الدكتورعبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان وعبد الوهاب حسين وعبد الهادي الخواجة وغيرهم من قياديي المعارضة.

وفي هذا السياق، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي إن “58 نائبًا بمجلس العموم البريطاني وقّعوا على عريضة برلمانية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات سياسية”.

وأضاف على تويتر أن العريضة حصدت “ثاني أكبر عدد من التوقيعات بمجلس العموم خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

بدورها، عبّرت مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون عن سعادتها بالإفراج عن بعض المعتقلين.

وقالت على تويتر”سعداء بالإفراج عن عدد من المعتقلين ممن قضوا نصف المدة وأكثر ونأمل تبييض السجون من أي معتقل على خلفية سياسية وتعديل الوضع الحقوقي في البلاد”.

وتابعت “يستحق شعب البحرين أن يعيش حياة سياسية وحقوقية أفضل”.

وكتب حساب لشخص يُدعى جواد على تويتر مدافعًا عن حقوق المعتقلين “الحرية لمعتقل الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس المُضرب عن الطعام لليوم الـ209 احتجاجًا على مصادرة أبحاثه”.

وأضاف مغرد آخر “نحن بحاجة إلى حل جذري للإفراج عن المعتقلين السياسيين والخروج من الأزمة السياسية. ألا يوجد في أصحاب القرار رجل حكيم؟!”

وتتعرض البحرين لضغوط من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي