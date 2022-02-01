عشرات النواب في بريطانيا يطالبون بمراجعة الاتفاقات مع البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان (فيديو)

وقّع 63 نائبًا بريطانيًّا على عريضة تدعو إلى مراجعة الاتفاقات الموقّعة بين المملكة المتحدة والبحرين إثر مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوقية تُرتكب في المنامة.

نواب في #بريطانيا يدعون إلى مراجعة الاتفاقيات مع #البحرين على خلفية ما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"#أطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/yjqEb9PDve — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 31, 2022

وطالب النواب بالعمل على محاسبة مسؤولين بحرينيين بسبب ما عدّوه “انتهاكات حقوقية جسيمة ومعاملة غير إنسانية لسجناء الرأي” وشددوا على أهمية إطلاق سراح جميع السجناء.

واستعرض برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، الإثنين، قائمة مطالب النواب في بريطانيا التي تضمنت أيضًا تمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من العمل بحرّية وفتح المجال للتعبير عن الرأي وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

وتطرّق عدد من الناشطين البحرينيين علي مواقع التواصل الاجتماعي لأوضاع الحريات في البلاد في أعقاب الإعلان عن موقف النواب البريطانيين.

ونوّه الناشط البحريني علي مشيمع إلى ارتفاع عدد الموقّعين على العريضة إلى 61 نائبًا بريطانيًّا “خلال مدة قصيرة” لافتًا إلى أنها حصدت توقيع 30 نائبًا خلال 24 ساعة من إطلاقها في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

ارتفاع عدد الموقعين على العريضة إلى 61 نائبا خلال فترة قصيرة تطرقت العريضة إلى إضراب #الدكتور_عبدالجليل_السنكيس وطالبت بإطلاق سراح #الأستاذ_حسن_مشيمع #الشيخ_علي_سلمان #الأستاذ_عبد_الوهاب_حسين #الأستاذ_عبد_الهادي_الخواجة وقادة المعارضة طال الزمان أم قصر فالحرية حقنا وسننتزعها https://t.co/MIDCzHuJUd — Ali Mushaima (@AMushaima) January 31, 2022

وأوضح على تويتر أن العريضة تطرقت لحالات المعتقلين الدكتورعبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان وعبد الوهاب حسين وعبد الهادي الخواجة وغيرهم من قياديي المعارضة.

58 نائب بمجلس العموم البريطاني وقعوا على عريضة برلمانية تطالب بالافراج عن السجناء السياسيين في البحرين، تحسين حقوق الانسان واصلاحات سياسية. العريضة حصدت ثاني اكبر عدد من التواقيع بمجلس العموم في الثلاثة الاشهر الماضية. pic.twitter.com/HO2vgL5o98 — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) January 27, 2022

وفي هذا السياق، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي إن “58 نائبًا بمجلس العموم البريطاني وقّعوا على عريضة برلمانية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات سياسية”.

وأضاف على تويتر أن العريضة حصدت “ثاني أكبر عدد من التوقيعات بمجلس العموم خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

بدورها، عبّرت مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون عن سعادتها بالإفراج عن بعض المعتقلين.

سعداء بالإفراج عن عن عدد من المعتقلين ممن قضوا نصف المدة وأكثر ..ونأمل تبييض السجون من أي معتقل على خلفية سياسية ..وتعديل الوضع الحقوقي في البلاد..

يستحق شعب #البحرين أن يعيش حياة سياسية وحقوقية أفضل — Enas oun (@glorybahrain) January 26, 2022

وقالت على تويتر”سعداء بالإفراج عن عدد من المعتقلين ممن قضوا نصف المدة وأكثر ونأمل تبييض السجون من أي معتقل على خلفية سياسية وتعديل الوضع الحقوقي في البلاد”.

وتابعت “يستحق شعب البحرين أن يعيش حياة سياسية وحقوقية أفضل”.

وكتب حساب لشخص يُدعى جواد على تويتر مدافعًا عن حقوق المعتقلين “الحرية لمعتقل الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس المُضرب عن الطعام لليوم الـ209 احتجاجًا على مصادرة أبحاثه”.

الــحــريّة لــمــعـتـقـل الــرأي « الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام لليوم الـ ٢٠٩ احتجاجاً على مصادرة أبحاثه»

ولـكـافـة المـعتـقـلـين السـيـاسيـيـن.. #الحرية_للسنكيس #أنقذوا_سجناء_البحرين #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/TLOxBp3Xku — jawad_abbasgn (@JawadAbbasgn) February 1, 2022

وأضاف مغرد آخر “نحن بحاجة إلى حل جذري للإفراج عن المعتقلين السياسيين والخروج من الأزمة السياسية. ألا يوجد في أصحاب القرار رجل حكيم؟!”

وتتعرض البحرين لضغوط من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

نحن بحاجة إلى حل جدري للإفراج عن المعتقلين السياسيين و الخروج من الأزمة السياسية ..

ألا يوجد في أصحاب القرار رجل حكيم ؟!#السجون_المفتوحة#اطلقوا_سجناء_البحرين — Ş Àl Iɳtər 🇧🇭 (@Salinter1) January 31, 2022