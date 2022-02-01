جنوب أفريقيا تسقط شرط العزل الذاتي عن المصابين بكورونا من دون أعراض

أعلنت جنوب أفريقيا، مساء أمس الاثنين، إسقاط شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا من دون أن تظهر عليهم أعراض، في تحول ملحوظ عن نهج البلاد السابق في مكافحة الفيروس، الذي شهد إحدى أشدّ عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

وكذلك خفضت الحكومة فترة العزل لمن تظهر عليهم أعراض كورونا، إلى سبعة أيام بدلا من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل.

وتسببت هذه القرارات، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء، في خلاف لجنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعَدّ أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناءً على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% و80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق، “فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير”.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي كانت أول دولة تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا بسبب المتحور أوميكرون، هي أكثر الدول تضررا في القارة من حيث الإصابات والوفيات المؤكدة جراء الوباء.

وقد سجلت جنوب أفريقيا حتى الآن 3.6 ملايين إصابة، وأكثر من 95 ألف وفاة بفيروس كورونا.