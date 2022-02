برق يمتدّ مسافة 768 كيلومترا أفقيا يصنّف الأطول على الإطلاق

صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة برقًا امتد على مسافة 768 كيلومترا في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2020 على أنه أطول برق تم تسجيله على الإطلاق.

كما صادقت الوكالة الأممية على رقم قياسي آخر لأطول فترة برق في يونيو/ حزيران 2020، أثناء عاصفة رعدية فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين، حيث بقي برق في السماء مدة 17.102 ثانية.

ويعود الرقم القياسي السابق من حيث مدة البرق إلى ذلك الذي سُجّل في شمال الأرجنتين في 4 مارس/ آذار 2019 وبلغت مدته 16.73 ثانية، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي يعتمد خبراؤها على تقنيات الأقمار الاصطناعية في قياساتهم.

واجتاز البرق -الذي سجّل رقما قياسيًّا من حيث الامتداد في عام 2020- مسافة أفقية تبلغ 768 كيلومترا في جنوب الولايات المتحدة شملت ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي، وهو ما يعادل تقريبا المسافة بين مدينتي لندن وهامبورغ الألمانية.

