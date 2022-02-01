السعودية توافق على تعديل “نظام” العَلم والشعار والنشيد الوطني

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع تعديل نظام “العَلم والشعار والنشيد الوطني” الصادر قبل أكثر من 50 عاما في المملكة.

ووفق بيان للمجلس، مساء الإثنين، “تمت الموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393 هجريا (يوافق عام 1973 ميلاديا) والمقدم من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن مجلس الشورى صوّت بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم، بعد دراسته من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، ويُنتظر أن يقره الملك سلمان بن عبد العزيز.

#الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. pic.twitter.com/pGSBYfWibB — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) January 31, 2022

وقالت صحيفة سبق السعودية الإلكترونية إن “فكرة تعديل نظام العلم “جاءت لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030”.

من جانبها، قالت صحيفة اليوم السعودية إن “التعديل لا يتضمن تعديلا على محتوى النشيد الوطني أو العلم (الذي يحمل شعار التوحيد) بل في نظامه” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعزت الصحيفة أسباب ذلك إلى “تعزيز الحماية اللازمة للعلم السعودي وكلمة التوحيد من الإهمال والسقوط غير المتعمد”.

بينما أوضحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن “التعديل سيقتصر على نظام (قانون) العلم والشعار والنشيد الوطني، دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها، على أن يقوم المجلس بحسب لوائحه برفع الاقتراح إلى العاهل السعودي”.

ونقلت الصحيفة عن مقدم مشروع التعديل سعد العتيبي قوله إنه يهدف إلى “مواكبة تطوير القوانين والنصوص التشريعية، وسد الفراغ التشريعي بشأن عدم وجود نظام (قانون) يحدد نشيد الدولة، ويفصّل أحكامه”.

وأكد العتيبي “ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبَّق في حال المخالفة”.

#مجلس_الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد بن صليب العتيبي استنادًا للمادة "23" من نظام مجلس الشورى. pic.twitter.com/LYLEMWHDnA — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 31, 2022

والخميس، أصدر الملك سلمان أمرا باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام، يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوم إجازة رسمية في البلاد.

وبحسب بيانات رسمية، فقد صدر نظام العلم بمرسوم ملكي في 1973م ـ 1393هـ، ويتضمن وصفا للعلم وكيفية وضعه في الاجتماعات والمواكب الرسمية مع الإشارة إلى عقوبات بالحبس والغرامة لمن يقوم بإهانته أو إسقاطه.