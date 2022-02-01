“الراحة والسلام” آخر ما تمنته ملكة جمال أمريكية قبل انتحارها (فيديو)

سادت حالة من الصدمة بين أوساط المشاهير بعدما عثرت الشرطة الأمريكية يوم الأحد على جثة ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2019 تشيزلي كريست في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية عثرت الشرطة على جثة تشيزلي بعد سقوطها من مكان مرتفع، ورجحت أنها عملية انتحار قفزت فيها من أعلى ناطحة سحاب.

وقبل ساعات من وفاتها كتبت تشيزلي على حسابها في إنستغرام “أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام”، ليحصد هذا المنشور قرابة نصف مليون إعجاب.

تمنّت السلام في آخر منشوراتها.. صدمة في #الولايات_المتحدة بعد انتحار ملكة الجمال الأمريكية لعام 2019 #تشيزلي_كريست pic.twitter.com/jVdw0xnlw4 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 31, 2022

وتفاعلًا مع خبر انتحار تشيزلي كتب المذيع توي ثورنتون ” كن طيبا. اعتذر. أظهر الحب لأي شخص يمكنك أن تظهره له. تأكد من أحبائك. كن حاضرًا. فأنت لا تعلم عن الصراع الذي يخوضه شخص ما. ارقدي في سلام أيتها الملكة الجميلة تشيزلي كريست. هذا يكسر قلبي. إنه يحدث كثيرًا”.

وغردت الإعلامية أوتوم تشايلدريس “استيقظت مع هذا الخبر الثقيل على روحي. صلاة وسلام من أجل عائلتها. الصلاة من أجل كل شخص يخوض معارك داخلية بصمت يومًا بعد يوم. أنت محبوب، أنت محبوب جدًّا”.

وكتب الإعلامي ديريك والر “كان لديها كل شيء في الظاهر: النجاح والجمال والشهرة. لا أعرف ما هو شعور الشخص في تلك المساحة المظلمة عندما يبدو له الانتحار الخيار الأفضل، انتحار تشيزلي كريست خسارة كبيرة ويا له من تدمير لعائلتها وأصدقائها”.

وغردت بريانكا هيمانتي “قلبي مثقل وحزين لكتابة هذا. أرقدي بسلام يا تشيزلي. سيتحدث الناس مرة أخرى عن مدى أهمية الصحة العقلية. إنه أمر محزن للغاية عندما نفكر في استعداد شباب للتخلي عن حياتهم. لا تزالين صغيرة على الرحيل”.

وكانت تشيزلي كريست قد اكتسبت شهرة دولية عندما توجت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 وصنعت التاريخ حين أصبحت إحدى ثلاث متسابقات من ذوات البشرة السمراء حصلن على ألقاب “ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية” و”ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة” و”ملكة جمال الكون” في نفس العام.

واشتهرت تشيزلي كذلك بعملها مراسلة نيويورك لبرنامج الأخبار الترفيهي (إكسترا).