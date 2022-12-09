لوموند: فرنسا متهمة باستغلال عمال “غير مسجلين” في المواقع الأولمبية

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية النقاب عن وجود عمال مهاجرين غير نظاميين في فرنسا، يستغلّون في تشييد مبان خاصة بدورة الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في باريس 2024.

ونقلت لوموند في تحقيق صحفي موثق، شهادة لأحد العمال المهاجرين العاملين في مواقع الإنشاءات في “سين سان دوني” تحدث فيها عن تكليفه بمهام الحفر والبناء من دون عقد عمل ولا إجازة ولا وثائق إقامة، في وقت تقول فيه الحكومة إنها تريد تسوية أوضاع العمال بالقطاعات التي تشهد نقصًا في العمالة.

ونقلت الصحيفة عن المهاجر غير النظامي في القرية الأولمبية، الذي اكتفى بذكر اسمه (موسى) خشية طرده من العمل قوله “نحن هنا في معركة حياة أو موت لا خيار لدينا إلا القبول بهذا العمل القاسي”.

Paris 2024 : des travailleurs sans papiers sur les chantiers olympiques https://t.co/HVPLXNrjIq — Le Monde (@lemondefr) December 5, 2022

وأضاف موسى الذي قضى أكثر من 13 عامًا في فرنسا دون أن يحصل على وضعية قانونية، إنه يكلَّف مرة بعمليات “الحفر أو صنع الخرسانة أو البناء أو تخزين المعدات”، ومرة أخرى توكل إليه مهام أخرى قاسية دون “عقد ولا قسيمة راتب ولا إجازة”.

وتابع العامل المالي البالغ من العمر 42 عامًا “يدفعون لنا 80 يورو في اليوم، سواء انتهت ساعات العمل في الـ5 مساءً أو الـ9 مساءً”، موضحًا أنه ليس بإمكان أي من العمّال المطالبة بالزيادة في الرواتب تماشيًا مع نوع العمل الذي يقومون به.

وأكد موسى أنه يوجد في موقع العمل بـ”سين سان دوني” عدة آلاف من العمال أغلبهم من دول غرب أفريقيا، ويوجد بينهم عرب وأتراك وبرتغاليون، مضيفًا أنه “ليس بينهم فرنسيون”.

Un troisième groupe de travailleurs sans-papiers des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024 demande leur régularisation et dénonce les conditions d'exercice : «On n’a aucun droit. Pas de congés, de tenue de chantier, de chaussures de sécurité…» https://t.co/EH7eP0hLKr — Gurvan Kristanadjaja (@GurvanKris) December 5, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام الفرنسي في “بوبيني” سبق أن أعلن عن فتح تحقيق أولي في يونيو/ تموز الماضي حول قضية “العمل السرّي وغير القانوني في موقع قرية الرياضيين بسان دوني”.

يشار إلى أن موقع الإنشاءات ظل يشار إليه منذ ما يقرب من 4 أشهر على أنه هو مكان قرية الرياضيين في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية لعام 2024.

وفي غضون حوالي 600 يوم، سيكون هذا المكان موضع تجمع لنحو أكثر من 14000 رياضي أولمبي، موزعين على بلديات سان دوني وسانت أوين وإيل سان دوني (سين سان دوني).