كل ما تريد معرفته عن مباراة هولندا ضد الأرجنتين في مونديال قطر

ستتنافس هولندا والأرجنتين، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 على مقعد في الدور نصف النهائي، وسيواجه الفائز منهما الفائز في مباراة البرازيل وكرواتيا.

وتمكنت الأرجنتين من التأهل في صدارة المجموعة الثالثة. وفي الدور ثمن النهائي فازت على أستراليا 2-1، بعد أداء رائع من ليونيل ميسي، كما تقدمت هولندا متصدرةً للمجموعة الأولى وتغلبت على الولايات المتحدة في الدور الثاني 3-1 بقيادة المتألق ممفيس ديباي.

التاريخ والوقت

الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة.

الملعب

ملعب لوسيل.

أخبار الفريقين

في الأرجنتين، تبدو مشاركة أنخيل دي ماريا غير مؤكدة؛ إذ إن لاعب يوفنتوس لم يلعب ضد أستراليا بسبب الحمل الزائد في عضلات الفخذ اليمنى، وهو موضع شك بالنسبة لمباراة اليوم الجمعة.

وفي المقابل، من المرتقب أن تعتمد هولندا على نفس الفريق الذي تغلبت به على الولايات المتحدة، ليمنحها ذلك تذكرة إلى العبور إلى الدور ربع النهائي.

حان وقت الإثارة والمتعة في #كأس_العالم_FIFA 8️⃣ منتخبات سيقدمون أفضل العروض 🌟 من منهم يصبح البطل في نهاية القصة؟ 🏆🤔 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 8, 2022

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التشكيل المحتمل

هولندا: أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريز، مارتين دي رون، فرينكي دي يونج، دالي بليند، ديفي كلاسن، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريز، مارتين دي رون، فرينكي دي يونج، دالي بليند، ديفي كلاسن، كودي جاكبو، ممفيس ديباي. الأرجنتين: إميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا، رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، أنخيل دي ماريا أو أليخاندرو جوميز، جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

تاريخ المواجهات

التقت الأرجنتين وهولندا في 9 مناسبات سابقة. يتفوق المنتخب الأوربي برصيد 4 انتصارات مقابل انتصار وحيد للمنتخب الأرجنتيني و4 تعادلات، كان أحدها في آخر لقاء بينهما بالبرازيل عام 2014، وانتهى بتأهل ممثل أمريكا الجنوبية عن طريق ركلات الترجيح.

مباراة فردية داخل الملعب في انتظارنا 🔥 🇦🇷ليونيل ميسي 🆚 فيرجيل فان دايك🇳🇱 من ينتصر في هذا التحدي؟ 👀 pic.twitter.com/813HaSw5s4 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2022

أهم أرقام الفريقين

يلتقيان مرة أخرى بعد نصف نهائي البرازيل 2014.

5 لاعبين فقط خاضوا تلك المباراة الأخيرة: أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي من الأرجنتين، ودالي بليند وممفيس ديباي وستيفان دي فريج، إضافة إلى المدرب لويس فان جال، من هولندا.

ماذا قالوا؟

لويس فان جال، مدرب منتخب هولندا:

“لدينا حساب معلق مع الأرجنتين بسبب ما حدث في روسيا 2018”.

ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين: