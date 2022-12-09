كل ما تحتاج لمعرفته عن مواجهة البرازيل وكرواتيا في مونديال قطر

يتنافس الكروات والبرازيليون، مساء اليوم الجمعة، على مقعد في الدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022، وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها المنتخبان في كأس العالم، بعد مباراتين سابقتين في نسختي 2006 و2014 فازت فيهما البرازيل.

التاريخ والوقت

الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.

الملعب

ملعب المدينة التعليمية.

كيف تشاهد المباراة

اضغط هنا لمعرفة التفاصيل الخاصة بحقوق البث في منطقتك.

يمكنك متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من البث اليومي على موقع الفيفا.

أخبار الفريقين

في صفوف كرواتيا، لا تزال مشاركة الظهير الأيسر بورنا سوسا الذي يتعافى من الإصابة، محلّ شكّ. وفي حالة عدم تعافيه في الوقت المناسب، سيتم إقحام بورنا باريسيتش. وهناك شك آخر بشأن قلب الهجوم. حتى الآن، تم اختبار ثلاثة أسماء في التشكيلة الأساسية: أندريه كراماريتش ضد المغرب، وماركو ليفاجا ضد كندا وبلجيكا، وبرونو بيتكوفيتش ضد اليابان.

ومن الممكن أيضًا أن يلعب كراماريتش في مركز الجناح، وليفاجا في قلب الهجوم في مباراة ربع النهائي.

في المقابل، تراود البرازيل شكوك أكبرها يحوم حول عودة أليكس ساندرو من الإصابة. إذا تعافى من الإصابة، فيمكنه العودة إلى الظهير الأيسر مع عودة دانيلو إلى اليمين، وترك إدير ميليتاو على دكة البدلاء.

نيمار لديه حلم وهو الفوز بلقب #كأس_العالم_FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 8, 2022

التشكيل المحتمل

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش؛ جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا؛ لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش؛ أندريه كراماريتش، ماركو ليفاجا، إيفان بيريسيتش.

دومينيك ليفاكوفيتش؛ جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا؛ لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش؛ أندريه كراماريتش، ماركو ليفاجا، إيفان بيريسيتش. البرازيل: أليسون، إدير ميليتاو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو؛ كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، رافينها، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

تاريخ المواجهات

تواجه منتخبا البرازيل وكرواتيا 5 مرات عبر التاريخ، بحصيلة إيجابية جدًّا لكتيبة السيليساو البرازيلية، وذلك برصيد 3 انتصارات وتعادلين.

كانت المرة الأولى التي التقى فيها البلدان في مباراة ودية عام 1996، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وبنفس النتيجة انتهت المواجهة الثانية في عام 2005 في مباراة ودية أيضًا.

وفي كأس العالم 2006، كانت النهاية مختلفة وفازت البرازيل بنتيجة 1-0.

وبعد 8 سنوات في كأس العالم 2014، فاز السيليساو أيضًا بنتيجة 3-1 بهدفين من توقيع نيمار.

أما المواجهة الأخيرة بين المنتخبين فكانت في مباراة ودية قبل كأس العالم 2018، وانتهت بفوز برازيلي 2-0 بهدف جديد من صاحب القميص رقم 10.

أفضل رقم 🔟 في قطر 2022 حتى الآن هو ــــــــــــــ؟#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/DhLwXdS7kU — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 8, 2022

أهم أرقام الفريقين

البرازيل:

في مباراتين ضد كرواتيا، سجل نيمار 3 أهداف؛ وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تواجه فيها البرازيل منتخبًا أوربيًّا منذ كأس العالم 2018. المواجهات الثلاثة الأخرى كانت ضد جمهورية التشيك وصربيا وسويسرا.

لم يسبق للسيليساو أن استخدمت مجموعتها بالكامل في كأس العالم، وقد فعلت ذلك في قطر بإقحام جميع اللاعبين الـ26 في أرض الملعب.

كراوتيا:

هذه هي المرة الثالثة التي تصل فيها كرواتيا إلى مرحلة خروج المغلوب في النهائيات العالمية. في عام 2018، احتل الكروات مركز الوصافة، بينما احتلوا المركز الثالث في نسخة 1998.

لم يسبق لمنتخب كرواتيا أن تخطى دور المجموعات في نسختين متتاليتين من المسابقة، إلى أن حقق ذلك في هذه النسخة.

ستكون المواجهة مع البرازيل هي المرة الثانية فقط التي يواجه فيها مودريتش ورفاقه منتخبًا غير أوربي في مراحل خروج المغلوب. المواجهة الأولى كانت ضد اليابان في الدور ثمن النهائي. أما جميع المواجهات الثماني الأخرى فكانت ضد منافسين أوربيين.