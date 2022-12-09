جامع “كتارا” يجذب جمهور مونديال قطر للتعرف على الثقافة الإسلامية (فيديو)

تحول جامع (كتارا) إلى إحدى أهم وأبرز المحطات التي يزورها السياح الأجانب الذين يحضرون لمتابعة فعاليات المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا المُصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويبدي الزوار إعجابهم بجمال المسجد الذي يُعد تحفة معمارية في قلب الحي الثقافي، وتلفت أنظارهم التصاميم التي تبرز توليفة فريدة تمزج بين مختلف الفنون الإسلامية عبر العصور.

وتم إعداد استراحات قريبة من المسجد، حيث يقوم عدد من المتطوعين والمتطوعات بالإجابة على أسئلة الزوار الذين يرتادون الموقع.

وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بزيارة كتارا التي تجسّد معلماً تراثياً وحضارياً يضم لآلئ الثقافة والتراث العربي والإسلامي، وقالوا إن الزيارة أتاحت لهم التعرّف عن كثب على الثقافة العربية والإسلامية وما تزخر به من قيم إنسانية ومبادئ أخلاقية.

وأعربت ضيفة من الولايات المتحدة عن سعادتها بكرم الضيافة وحُسن الاستقبال الذي تجده في أي مكان تزوره، منوهة بأنها كانت تحمل صورة مُغايرة عما وجدته في قطر، وأنها تشعر بالأمن والأمان في الدوحة.

من جانبه أوضح الشيخ محمد مكي، خطيب وإمام جامع كتارا، أن غالبية السياح من أوربا وأمريكا اللاتينية يجذبهم المسجد ببنائه وفن عمارته الهندسية البديعة، إلى جانب صوت الأذان، والأسئلة التي تتوارد على إثره، حيث يستوضحون عن معاني النداء للصلاة والتعرّف على مبادئ الدين الحنيف.

وأعرب مكي عن سعادته بما يحققه الأذان من صدى وتأثير رائع في قلوب ونفوس الزوار الأجانب، لافتاً إلى أنه يقوم بالتنويع عند رفع الأذان بين المقامات المختلفة مشيرا إلى أن التحبير في الأذان وتلاوة القرآن -وتعني تحسين الصوت وتزيينه- له تأثير قوي في القلوب.