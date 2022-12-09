تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 9 ديسمبر/ كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الرياض

القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية.

الدوحة

11:00 توقيت الدوحة.

رصد فعاليات سوق واقف على هامش كأس العالم قطر 2022.

جنيف

11:30 توقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

تعز – اليمن

12:00 توقيت الدوحة.

خطبة وصلاة الجمعة ثم وقفة للمطالبة بفك الحصار عن المدينة.

الدوحة

12:00 توقيت الدوحة حتى 17:00.

رصد فعاليات كورنيش الدوحة المصاحبة لكأس العالم قطر 2022.

طوكيو

13:15 توقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وأستراليا.

الضفة الغربية

13:30 توقيت الدوحة.

جنازة الشهيد ضياء الريماوي الذي قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

إسطنبول

13:45 توقيت الدوحة.

وقفة احتجاجية ضد سياسات الصين في حق مسلمي الإيغور.

تونس

14:00 توقيت الدوحة.

تجمع شعبي في شارع الحبيب بورقيبة دعمًا لحقوق الإنسان والمواطنة.

الدوحة

16:00 توقيت الدوحة.

توافد الجماهير على ملعب المدينة التعليمية لمتابعة مباراة البرازيل وكرواتيا.

الدوحة

17:00 حتى 23.00 توقيت الدوحة.

رصد متابعة مباريات كأس العالم من منطقة المشجعين بالبدع.

الدوحة

17:00 حتى 23.00 توقيت الدوحة.

رصد فعاليات منطقة درب لوسيل المصاحبة لكأس العالم قطر 2022.

طولكرم – الضفة الغربية

17:00 توقيت الدوحة.

استقبال الأسير المحرر رائد أبو عتيق بعد 21 عامًا في سجون الاحتلال.

واشنطن

17:00 توقيت الدوحة.

حوار بشأن خطة إعادة إعمار أوكرانيا.

ريف حلب – سوريا

18:00 توقيت الدوحة.

أجواء مشاهدة مباريات كأس العالم من إحدى صالات قطر الخيرية.

طرابلس – ليبيا

18:00 توقيت الدوحة.

رصد مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا من ميدان الشهداء.

تعز – اليمن

18:00 توقيت الدوحة.

رصد أجواء متابعة مباراة البرازيل وكرواتيا.

الدوحة

20:00 توقيت الدوحة.

رصد توافد الجماهير على ملعب لوسيل لمشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا.