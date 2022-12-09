كأس العالم

جدول مباريات
الأخبار|قطر

تروي قصة كرة القدم ولحظات تاريخية من المونديال.. قطر تكشف عن أكبر لوحة في العالم (فيديو)

قطر تكشف عن أكبر لوحة في العالم (مواقع التواصل)
9/12/2022

دشنت وزارة الثقافة القطرية أكبر لوحة فنية في العالم بالرسم على القماش، وهي لوحة من إنجاز الفنان عماد صالحي، وقد تُوّجت بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وشهد وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني حفل افتتاح اللوحة، وغرّد قائلا “سعدت اليوم بتدشين لوحة (قصة كرة) ودخولها موسوعة غينيس لتجسد تأريخًا فنيًّا للبطولة العالمية (كأس العالم)”.

 

وأوضح أن اللوحة تضمنت الأحرف العربية تيمّنًا بقول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “مونديال 2022 بطولة لكل العرب”.

وباستخدام 3000 لتر من الطلاء وأكثر من 150 فرشاة، حقق الفنان صالحي رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأكبر عمل فني في العالم بالرسم على القماش.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كُشف النقاب عن اللوحة، التي تبلغ مساحتها 9652 مترا مربعا في ملعب جامعة قطر، وبهذه المساحة الكبيرة يمكن أن تغطي اللوحة ملعب كرة قدم بأكمله.

وأعلن شادي جاد المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية النتيجة قائلا “اليوم تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 مترا مربعا، أي 6 أمثال الرقم القياسي العالمي السابق وهو أمر مثير للإعجاب للغاية”.

وقال صالحي (42 عاما) إنه يريد التعريف بالتراث العربي من خلال عمله.

وكان الرقم القياسي السابق من نصيب لوحة للفنان البريطاني ساشا جعفري مساحتها 1595 مترا مربعا.

وعمل صالحي على اللوحة مدة 5 أشهر تقريبا، بمعدل 18 ساعة يوميا. وكان يرسم على أجزاء صغيرة ثم يجمعها في النهاية لتكوين اللوحة القماشية الكبيرة.

وتروي اللوحة قصة لعبة كرة القدم، وتبرز اللحظات المهمة من تاريخ كأس العالم، إضافة إلى مشاهير اللعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات