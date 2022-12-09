تروي قصة كرة القدم ولحظات تاريخية من المونديال.. قطر تكشف عن أكبر لوحة في العالم (فيديو)

دشنت وزارة الثقافة القطرية أكبر لوحة فنية في العالم بالرسم على القماش، وهي لوحة من إنجاز الفنان عماد صالحي، وقد تُوّجت بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وشهد وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني حفل افتتاح اللوحة، وغرّد قائلا “سعدت اليوم بتدشين لوحة (قصة كرة) ودخولها موسوعة غينيس لتجسد تأريخًا فنيًّا للبطولة العالمية (كأس العالم)”.

لوحة "قصة كرة" للفنان عماد صالحي، حيث تم رسمها على القماش، واستمر العمل على إنجازها قرابة 5 أشهر، ليصل بعد ذلك لإبداع لوحة فنية بمساحة 9,652 مترًا مربعًا، واحتاج الفنان عماد أكثر من 3000 لتر من الأصباغ، وأكثر من 150 فرشاة لإنجازها.#وزارة_الثقافة#وحدتنامصدرقوتنا#Qatar2022 pic.twitter.com/8g3TO4VSCe — وزارة الثقافة (@MOCQatar) December 8, 2022

وأوضح أن اللوحة تضمنت الأحرف العربية تيمّنًا بقول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “مونديال 2022 بطولة لكل العرب”.

سعدت اليوم بتدشين لوحة "قصة كرة" للفنان عماد صالحي ودخولها موسوعة غينيس كأكبر لوحة في العالم بالرسم على القماش؛ لتجسد تأريخاً فنياً للبطولة العالمية، وتضمنت الأحرف العربية تيمنا بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظ الله: " مونديال 2022 بطولة لكل العرب" pic.twitter.com/4xFLNUXehT — عبدالرحمن بن حمد آل ثاني (@ahjh_althani) December 7, 2022

وباستخدام 3000 لتر من الطلاء وأكثر من 150 فرشاة، حقق الفنان صالحي رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأكبر عمل فني في العالم بالرسم على القماش.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كُشف النقاب عن اللوحة، التي تبلغ مساحتها 9652 مترا مربعا في ملعب جامعة قطر، وبهذه المساحة الكبيرة يمكن أن تغطي اللوحة ملعب كرة قدم بأكمله.

وأعلن شادي جاد المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية النتيجة قائلا “اليوم تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 مترا مربعا، أي 6 أمثال الرقم القياسي العالمي السابق وهو أمر مثير للإعجاب للغاية”.

وقال صالحي (42 عاما) إنه يريد التعريف بالتراث العربي من خلال عمله.

وكان الرقم القياسي السابق من نصيب لوحة للفنان البريطاني ساشا جعفري مساحتها 1595 مترا مربعا.

وعمل صالحي على اللوحة مدة 5 أشهر تقريبا، بمعدل 18 ساعة يوميا. وكان يرسم على أجزاء صغيرة ثم يجمعها في النهاية لتكوين اللوحة القماشية الكبيرة.

وتروي اللوحة قصة لعبة كرة القدم، وتبرز اللحظات المهمة من تاريخ كأس العالم، إضافة إلى مشاهير اللعبة.