بوتين يهدد الدول الغربية بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن القرار الأوربي بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي “سخيف وضار وغير مدروس”.

وحذر الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، من أن أسعار النفط قد ترتفع بشكل كبير، وتؤثر على من طبقوا سقفا للأسعار.

وهدّد الرئيس بوتين الدول الغربية بـ خفض إنتاج النفط الروسي، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوربي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة القرغيزية بشكيك “سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر”.

واعتبر بوتين أن الآلية التي وضعها الغرب وبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع الجاري “قرار غبي”.

وأكد أمام الصحفيين أن “السقف المفروض عند 60 دولارًا يتناسب مع السعر المعتمد والذي نبيع بناءً عليه اليوم وهذا لا يؤثر علينا إطلاقًا”.

ويدور سعر برميل النفط الروسي الخام من جبال الأورال حاليًا حول 65 دولارًا، أي أعلى بقليل من السقف الأوربي، ما ينطوي على تأثير محدود جدًا على المدى القصير.

ورأى الرئيس الروسي أنه بالنسبة للدول المستوردة للنفط الروسي، فإن “اتّباع هذا الحلّ الضار وغير السوقيّ سيكون غبيًّا بالنسبة للجميع”.

وأشار إلى أن آلية من هذا القبيل “تعني الجميع لأنه إذا قبِل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد المستهلك السعر، فسيؤدي ذلك إلى انهيار قطاع النفط، لأن المستهلك سيصرّ دائمًا على السعر الأدنى الممكن”.

وقال بوتين “إننا لن نكون خاسرين في أي ظرف من الظروف”.

يذكر أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل حيز التنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوربي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا في يونيو/ حزيران الماضي. فيما قررت دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوربي وأستراليا تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وتأتي الإجراءات في إطار العقوبات على روسيا من أجل الحد من عائداتها المالية وبالتالي تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا التي بدأتها في فبراير/ شباط الماضي.

يذكر أن روسيا سبق أن أعلنت أنها لن تقبل بأي سقف يُفرض على سعر نفطها، وحذرت من أنها لن تصدر نفطها للدول التي تفرض حدًا أقصى على سعره حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.