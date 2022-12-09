بالغترة والعقال.. الزي العربي يوحد جماهير مونديال قطر (فيديو)

خطف الزي العربي الأنظار في مونديال قطر 2022، بعدما انتشر ارتداؤه على نطاق واسع بين الجماهير والمشجعين الغربيين الذين وضعوا لمساتهم الخاصة عليه، فغيروا ألوان الغترة والعقال والدشداشة لتصبح بألوان بلدانهم ومنتخباتهم الوطنية.

وحرص مشجعون على التقاط صور تذكارية مع تميمة البطولة التي تنتشر مجسماتها في كافة أنحاء البلاد عبر ملصقات ولوحات وتماثيل ورسوم متحركة.

وقد ساعد أفراد الأمن والمواطنين القطريين والخليجيين المشجعين على ارتداء الزي العربي وتثبيت غطاء الرأس والعقال بالشكل الصحيح، مما زاد من إقبال جمهور العالم على الثوب العربي.

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لمشجعين من مختلف الجنسيات وهم يرتدون الغترة والعقال، ولاسيما بعد إقبال الجماهير على تميمة كأس العالم الرسمية “لعيب” التي رمزت لأهم مميزات التراث العربي والخليجي.

وقال صالح غريب الكاتب والباحث القطري في مجال الهوية والتراث إن ظاهرة لبس الغترة والعقال والدشداشة من قبل المشجعين في الملاعب أصبحت ظاهرة مونديالية تمكن فيها الشعب القطري والخليجي عموما من رد الاعتبار للباس العربي وتقديمه بأحسن صورة إلى جمهور العالم.

وأضاف غريب في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، “تمكنا (نحن العرب) اليوم من رفع العقال بعدما كنا نرفع القبعة في السابق”.

وقال إن مونديال قطر رد الاعتبار إلى التراث العربي، و”لا ينبغي أن نخجل بعد اليوم من لباسنا عندما نسافر إلى إحدى الدول الغربية”.

وشدد غريب على أن الشعب القطري نجح في تقديم صورة مغايرة عن خصال العرب المتمثلة في الكرم والذوق والأمان من خلال المجالس واللقاءات التي كانت تقدم لجمهور المونديال.