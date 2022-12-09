اشتباه في “عمل إجرامي”.. حريق ضخم داخل مركز تسوق قرب موسكو (فيديو)

قالت خدمة الطوارئ الروسية إن حريقا التهم أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من موسكو في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأدى ذلك إلى انهيار جزء من بنيان المركز، مما عقد جهود فرق الإطفاء في إخماد النيران.

وذكرت السلطات أن الحريق انتشر في مساحة تبلغ نحو 7 آلاف كيلومتر مربع في مركز (ميغا) للتسوق في خيمكي بالقرب من العاصمة الروسية، وتقول السلطات إن شخصًا لقي حتفه في الحريق.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحريق في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو، لكن الوزارة لم تؤكد معلومات أوردتها وسائل الإعلام الروسية عن سقوط قتيل.

وتشتبه إدارة الطوارئ الروسية في أن هذا الحريق الهائل، نجم عن عمل “إجرامي” كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن فرضية “أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة”، كما قالت وكالة سبوتنيك إن عملا إجراميا هو “أحد التفسيرات الرئيسية” لهذا الحريق.

لكن لجنة التحقيقات الروسية، التي تحقق في الجرائم الكبيرة، قالت إنها تتحرى سبب الحريق، في حين ذكر رئيس وكالة خدمات طوارئ في منطقة موسكو أن الحريق على ما يبدو كان نتيجة لانتهاك لوائح السلامة خلال أعمال إصلاح في المبنى.

وكان مركز (ميغا) مقرًّا لعدد كبير من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ومن بين ذلك أحد متاجر أيكيا الأولى في منطقة موسكو.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريق هائل وأناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.