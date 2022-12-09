إشادة فنية وجماهيرية برباعي “باريس سان جيرمان” في مونديال قطر

استحق رباعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي (الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي) إشادة النقاد والجمهور، لدورهم الفارق مع منتخباتهم في تحقيق الانتصارات والوصول إلى دور الثمانية في مونديال قطر 2022.

ميسي

فميسي الذي مُني منتخب بلاده بهزيمة مدوية أمام السعودية (1- 2) في المباراة الافتتاحية من المجموعة الثالثة، تمكّن بخبرته من إعادة تنظيم الصفوف ومنح الثقة لزملائه وإعادة بث الروح والهدف الذي حضر من أجله المنتخب إلى الدوحة.

وقادهم ميسي كذلك إلى الفوز على المكسيك وبولندا بالنتيجة نفسها (2- صفر) وتصدّر المجموعة، ومن ثم تخطى عقبة أستراليا (2- 1) في الدور ثمن النهائي، مسجلًا 3 أهداف في 4 مباريات.

نيمار

أما نيمار فبعد قيادة منتخب بلاده للفوز على صربيا (2- صفر) في المباراة الافتتاحية تعرّض لإصابة وغاب عن مباراتي سويسرا والكاميرون، إلا أنه عاد بقوة وقاد فريقه لفوز كبير على كوريا الجنوبية (4- 1) في الدور ثمن النهائي.

وسجّل نيمار هدفًا ليرفع رصيده إلى 76 هدفًا بفارق هدف واحد عن مُعادلة رقم الهدّاف التاريخي لمنتخب السامبا المسجّل باسم بيليه.

نيمار لديه حلم وهو الفوز بلقب #كأس_العالم_FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 8, 2022

مبابي

ويعتبر مبابي الذي ساهم في إحراز فرنسا لقب كأس العالم قبل 4 سنوات في روسيا، أحد أبرز اللاعبين في العالم وأهم عناصر المنتخب الفرنسي في مونديال قطر. وقد قاد بلاده لتحقيق فوزين في دور المجموعات على أستراليا (4- 1) والدنمارك (2- 1) لتضمن بطاقة التأهل للدور الثاني مبكرًا.

وفي مباراة الجولة الأخيرة أمام تونس التي خسرتها فرنسا (صفر- 1) شارك مبابي بديلًا في الدقائق الأخيرة، لكنه عاد في التشكيلة الأساسية لمباراة بولندا في الدور ثمن النهائي وقاد فريقه للفوز (3- صفر)، مسجلًا 5 أهداف في 4 مباريات في صدارة هدّافي مونديال قطر.

حكيمي

كما لعب حكيمي دورًا مهمًّا في نجاحات منتخب المغرب حتى الآن خلال مونديال قطر، فتمكّنت أسود الأطلس من تصدّر مجموعتها السادسة بعد التعادل مع كرواتيا وصيفة العالم سلبيًّا، والفوز على بلجيكا (2- صفر)، وكندا (2- 1)، لتعتلي الصدارة عن جدارة.

وواصل حكيمي ورفاقه التألق خلال مباراة إسبانيا في الدور ثمن النهائي، وتمكّنوا من تحقيق الفوز بركلات الترجيح (3- صفر) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويحتل بايرن ميونيخ الألماني صدارة الأندية الأوربية الممثلة بلاعبيها في مونديال قطر 2022، برصيد 17 لاعبًا، في حين جاء في المركز الثاني بترتيب أكثر الأندية حضورًا كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 16 لاعبًا، وحل مانشستر يونايتد الإنجليزي خامسًا بـ14 لاعبًا، ثم ريال مدريد الإسباني برصيد 13 لاعبًا.

وتملك أندية بوروسيا دورتموند الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وسان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، 11 لاعبًا لكل منها بالمونديال.

وصنع السد القطري المفاجأة في سباق أكثر الأندية حضورًا بالمونديال إذ يحتل المركز الرابع عالميًّا برصيد 15 لاعبًا، وهو أكثر فريق غير أوربي تسجيلًا للحضور بكأس العالم والأول عربيًّا متقدمًا على الهلال السعودي الذي يملك 13 لاعبًا.