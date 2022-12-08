تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 ديسمبر/ كانون الأول
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
موسكو-مباشر
11:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
تونس-مباشر
12:00 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس حول الانتخابات التشريعية.
الضفة الغربية-مباشر
12:30 مكة المكرمة.
تشييع جنازة الشهيد مجاهد النجار من مدينة سلواد برام الله تليها صور من بيت العزاء.
إندونيسيا-مباشر
12:45 مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك إندونيسي قطري في ختام المؤتمر الدولي لتعليم المرأة في أفغانستان.
موسكو-مباشر
13:00 مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الروسي.
الضفة الغربية-مباشر
13:30 مكة المكرمة.
لقاء مع عائلة ناجح الطعيمات من خربة أم القصة جنوب الضفة، الذين أخطرهم الاحتلال بهدم الكرفان الذي يعيشون فيه.
السودان-مباشر
14:00 مكة المكرمة.
مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة تحت شعار (مليونية 8 ديسمبر) للمطالبة بمدنية الدولة.
الدوحة-مباشر
16:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.
الدوحة-مباشر
16:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من جماهير كأس العالم في الحي الثقافي بكتارا.
الدوحة-مباشر
16:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من ميناء الدوحة القديم.
الدوحة-مباشر
16:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من جزيرة اللؤلؤة.
الدوحة-مباشر
18:00 مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.