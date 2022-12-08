تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 ديسمبر/ كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

موسكو-مباشر

11:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

تونس-مباشر

12:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس حول الانتخابات التشريعية.

الضفة الغربية-مباشر

12:30 مكة المكرمة.

تشييع جنازة الشهيد مجاهد النجار من مدينة سلواد برام الله تليها صور من بيت العزاء.

إندونيسيا-مباشر

12:45 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك إندونيسي قطري في ختام المؤتمر الدولي لتعليم المرأة في أفغانستان.

موسكو-مباشر

13:00 مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الروسي.

الضفة الغربية-مباشر

13:30 مكة المكرمة.

لقاء مع عائلة ناجح الطعيمات من خربة أم القصة جنوب الضفة، الذين أخطرهم الاحتلال بهدم الكرفان الذي يعيشون فيه.

السودان-مباشر

14:00 مكة المكرمة.

مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة تحت شعار (مليونية 8 ديسمبر) للمطالبة بمدنية الدولة.

الدوحة-مباشر

16:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.

الدوحة-مباشر

16:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من جماهير كأس العالم في الحي الثقافي بكتارا.

الدوحة-مباشر

16:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من ميناء الدوحة القديم.

الدوحة-مباشر

16:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من جزيرة اللؤلؤة.

الدوحة-مباشر

18:00 مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.