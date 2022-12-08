انطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد
انطلق، صباح اليوم الخميس، حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفي بداية الحفل أزاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الستار عن النسخة السادسة من نصب الجائزة، وذلك في حديقة الدفنة.
وحضر الحفل رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وغادة فتحي والي وكيلة الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فيينا، وأعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بالجائزة، وعدد من الشخصيات الدولية المختصين في مجال الجائزة.
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— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2022