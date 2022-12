“أبل” تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها

أعلنت شركة “أبل” عن تقديم حزمة من الأدوات الجديدة التي توفّر حماية إضافية أفضل للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها من المتسللين والسلطات.

وسيتمكن مستخدمو خدمة “آي كلاود” السحابية للتخزين قريباً من اختيار وضعية “حماية البيانات المتقدمة” التي تتولى تشفير 9 أنواع محتوى إضافية من بينها الصور.

وأشارت الشركة المصنعة لهواتف “آي فون” الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

