“أبل” تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها

أعلنت شركة “أبل” عن تقديم حزمة من الأدوات الجديدة التي توفّر حماية إضافية أفضل للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها من المتسللين والسلطات.

وسيتمكن مستخدمو خدمة “آي كلاود” السحابية للتخزين قريباً من اختيار وضعية “حماية البيانات المتقدمة” التي تتولى تشفير 9 أنواع محتوى إضافية من بينها الصور.

وأشارت الشركة المصنعة لهواتف “آي فون” الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

Read it now. Reply to it later. In iOS 16 and iPadOS 16, you can mark a conversation in Messages as unread so you don’t forget to reply. Here’s how: https://t.co/Xme1UyZf6B pic.twitter.com/6ajEZGiQQK — Apple Support (@AppleSupport) December 8, 2022

Get your collaborators on a call fast. 🙋🏽‍♀️💁🏿‍♂️ In iOS 16 and iPadOS 16, you can start a FaceTime call right from Notes, Keynote, Reminders, and other compatible apps. Here’s how. pic.twitter.com/fjt6DC7fuq — Apple Support (@AppleSupport) December 6, 2022

ونقل بيان عن إيفان كرستيتش المسؤول عن أنظمة الأمان في “أبل” قوله إن مستخدمي “آي كلاود” سيتمكنون من “حماية الغالبية العظمى من بياناتهم الأكثر أهمية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا على أجهزتهم الموثوق بها”.

ولن يُستثنى من تقنية الحماية الشاملة هذه إلا صندوق “آي كلاود” البريدي وقائمة الأشخاص، حرصاً على الحفاظ على إمكان التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى.

وتستخدم “أبل” أصلاً التشفير بين طرفي المحادثة “آي ميسدج”، وكذلك تفعل “واتساب” التابعة لشكر “ميتا” وتطبيقات الاتصال الأخرى. ويتيح هذا النظام تشويش الرسائل، بحيث لا يمتلك سوى المرسل والمرسل إليه “المفاتيح” لقراءتها.

ويعني ذلك في العالم السحابي أن صاحب المعلومات فقط هو الذي يستطيع ولوجها.

وشرحت مديرة الأبحاث في شركة “تانيوم” للأمن السيبراني ميليسا بيشوبينغ أن هذه الأدوات توفّر للمستخدم “ضمانات إضافية حتى لو تعرّضت الشركة التي تخزن البيانات للقرصنة”.

وأضافت “رغم هذا المستوى الإضافي من الحماية، يكون استرداد المستخدم بياناته أكثر تعقيداً، إن لم يكن مستحيلاً، ما لم يتبع التعليمات”.

وأشار بيان “أبل” إلى دراسة أظهرت أن اختراقات البيانات تضاعفت 3 مرات بين عامي 2013 و2021.