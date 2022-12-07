تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 7 ديسمبر 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

موسكو-مباشر

11:00 توقيت الدوحة

كلمة لوزير الخارجية الروسي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي الثامن لـ”قراءات بريماكوف”.

الرياض-مباشر

11:00 توقيت الدوحة

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا لقمة مجلس التعاون التي ستُعقد في التاسع من الشهر الحالي.

الضفة الغربية-مباشر

11:00 توقيت الدوحة

لقاء مع رئيس بلدية بلدة قراوة بني حسان وعدد من أهالي البلدة الذين تسلموا إخطارات بهدم منازلهم من سلطات الاحتلال.

غزة-مباشر

11:30 توقيت الدوحة

مؤتمر صحفي لحركة حماس للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى الانطلاق الـ35.

ليبيا-مباشر

11:30 توقيت الدوحة

ملتقى المسار الأول للمصالحة الاجتماعية يحضره النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومستشار المصالحة الوطنية لدى الاتحاد الأفريقي حسن اللباد وعدد من مشايخ ليبيا وأعيانها.

أنقرة-مباشر

كلمة للرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

تونس-مباشر

12:30 توقيت الدوحة

وقفة احتجاجية للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز احتجاجا على عدم صرف الحكومة مستحقات أصحاب المخابز.

كييف-مباشر

14:00 توقيت الدوحة

مؤتمر صحفي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.

غزة

14:00 توقيت الدوحة

حفل تكريم تنظمه شبكة المنظمات الأهلية للمنتخب الفلسطيني لكرة السلة على الكراسي المتحركة لحصوله على البطولة الدولية التي أقيمت في الهند مؤخرا.

واشنطن-مباشر

15:00 توقيت الدوحة

المجلس الأطلسي ينظم حوارا مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بشأن استكمال انضمام بلاده إلى الناتو.

الدوحة-مباشر

15:30 توقيت الدوحة

حفل تدشين أكبر لوحة رياضية وثقافية في العالم بمساحة 9600 متر مربع على أبعاد ملعب كرة القدم في جامعة قطر.

الدوحة-مباشر

16:00 توقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.

الدوحة-مباشر

16:00 توقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من الحي الثقافي كتارا.

الدوحة-مباشر

16:00 توقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم واليوم الوطني من منطقة درب الساعي.

واشنطن-مباشر

16:30 توقيت الدوحة

حوار مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي بشأن دور حلفاء الناتو في دعم أوكرانيا.

بغداد-مباشر

17:00 توقيت الدوحة

افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته الثالثة بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الدوحة-مباشر

17:00 توقيت الدوحة حتى 23.00

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة درب لوسيل.

الدوحة-مباشر

19:00 توقيت الدوحة

صور ولقاءات مع جماهير كأس العالم من بيت العود في منطقة كتارا.