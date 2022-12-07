تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأربعاء 7 ديسمبر 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
موسكو-مباشر
11:00 توقيت الدوحة
كلمة لوزير الخارجية الروسي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي الثامن لـ”قراءات بريماكوف”.
الرياض-مباشر
11:00 توقيت الدوحة
اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا لقمة مجلس التعاون التي ستُعقد في التاسع من الشهر الحالي.
الضفة الغربية-مباشر
11:00 توقيت الدوحة
لقاء مع رئيس بلدية بلدة قراوة بني حسان وعدد من أهالي البلدة الذين تسلموا إخطارات بهدم منازلهم من سلطات الاحتلال.
غزة-مباشر
11:30 توقيت الدوحة
مؤتمر صحفي لحركة حماس للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى الانطلاق الـ35.
ليبيا-مباشر
11:30 توقيت الدوحة
ملتقى المسار الأول للمصالحة الاجتماعية يحضره النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومستشار المصالحة الوطنية لدى الاتحاد الأفريقي حسن اللباد وعدد من مشايخ ليبيا وأعيانها.
أنقرة-مباشر
كلمة للرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
تونس-مباشر
12:30 توقيت الدوحة
وقفة احتجاجية للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز احتجاجا على عدم صرف الحكومة مستحقات أصحاب المخابز.
كييف-مباشر
14:00 توقيت الدوحة
مؤتمر صحفي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
غزة
14:00 توقيت الدوحة
حفل تكريم تنظمه شبكة المنظمات الأهلية للمنتخب الفلسطيني لكرة السلة على الكراسي المتحركة لحصوله على البطولة الدولية التي أقيمت في الهند مؤخرا.
واشنطن-مباشر
15:00 توقيت الدوحة
المجلس الأطلسي ينظم حوارا مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بشأن استكمال انضمام بلاده إلى الناتو.
الدوحة-مباشر
15:30 توقيت الدوحة
حفل تدشين أكبر لوحة رياضية وثقافية في العالم بمساحة 9600 متر مربع على أبعاد ملعب كرة القدم في جامعة قطر.
الدوحة-مباشر
16:00 توقيت الدوحة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.
الدوحة-مباشر
16:00 توقيت الدوحة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من الحي الثقافي كتارا.
الدوحة-مباشر
16:00 توقيت الدوحة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم واليوم الوطني من منطقة درب الساعي.
واشنطن-مباشر
16:30 توقيت الدوحة
حوار مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي بشأن دور حلفاء الناتو في دعم أوكرانيا.
بغداد-مباشر
17:00 توقيت الدوحة
افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته الثالثة بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
الدوحة-مباشر
17:00 توقيت الدوحة حتى 23.00
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة درب لوسيل.
الدوحة-مباشر
19:00 توقيت الدوحة
صور ولقاءات مع جماهير كأس العالم من بيت العود في منطقة كتارا.