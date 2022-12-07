الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، إذ تمكن السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفق تقديرات شبكات تلفزة أمريكية.

واستطاع وارنوك الفوز على نجم كرة القدم الجمهوري السابق هيرشل ووكر -المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب- بإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ في جولة الإعادة بولاية جورجيا أمس الثلاثاء.

Just called @SenatorWarnock to congratulate him on his win. Tonight Georgia voters stood up for our democracy, rejected Ultra MAGAism, and most importantly: sent a good man back to the Senate. Here’s to six more years. pic.twitter.com/ibx5aprVs3 — President Biden (@POTUS) December 7, 2022

وكان المرشحان قد تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنّ أيًّا منهما لم يتمكن من حسم النتيجة في الجولة الأولى فكانت هذه الجولة الثانية بينهما.

وبهذه النتيجة تنتهي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأمريكية، واستطاع الديمقراطيون الآن الحصول على أغلبية من 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مما سيجعل من الأسهل قليلًا تقديم مرشحي بايدن للمناصب القضائية والإدارية.

Thank you, Georgia. We did it again. pic.twitter.com/jikuO5Kt8S — Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) December 7, 2022

ويعزز الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مما سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

لكنّ ذلك لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس، إذ تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ التي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون تحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخيًّا للجمهوريين، فاجأت أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2020، قبل أن تنتخب ديموقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.