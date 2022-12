الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، إذ تمكن السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفق تقديرات شبكات تلفزة أمريكية.

واستطاع وارنوك الفوز على نجم كرة القدم الجمهوري السابق هيرشل ووكر -المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب- بإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ في جولة الإعادة بولاية جورجيا أمس الثلاثاء.

Just called @SenatorWarnock to congratulate him on his win.

Tonight Georgia voters stood up for our democracy, rejected Ultra MAGAism, and most importantly: sent a good man back to the Senate. Here’s to six more years. pic.twitter.com/ibx5aprVs3

— President Biden (@POTUS) December 7, 2022