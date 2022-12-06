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20 ألفا من 150 دولة.. احتفاء بمتطوعي مونديال قطر ورياضيون يعتبرونهم “سر نجاح البطولة” (فيديو)

اعتراف قطري ودولي بدور 20 ألف متطوع من 150 دولة في إنجاح كأس العالم الأول في الوطن العربي (مواقع التواصل)
6/12/2022-|آخر تحديث: 7/12/202212:38 AM (مكة المكرمة)

احتفت جهات رياضية وقطرية بجيش المتطوعين في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك احتفالا بيوم التطوع العالمي الذي يوافق 5 من ديسمبر/كانون الثاني، وتقديرا لجهودهم في تنظيم أكبر بطولة كروية.

وقدّمت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر إلى 20 ألف متطوع أسهموا في تنظيم بطولة كأس العالم، ودشنتا العديد من الفعاليات التقديرية لهم.

ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأداء رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية “ارحبوا”.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر سفراء من كأس العالم ومن بينهم ديفيد بيكهام ومارسيل ديسايي ويايا توريه مع مجموعة من المتطوعين، حيث قاموا بزيارة مفاجئة في 20 نوفمبر/كانون الأول إلى مركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض للالتقاء بهم.

وأعلن “فيفا” أن الكأس التي سيرفعها بطل المونديال أصبحت متوفرة للمتطوعين لالتقاط الصور، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة بمركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض.

وعلّق مغردون ومتطوعون في يوم التطوع العالمي الذي يحمل شعار “تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك” هذا العام، وأشادوا بما قدّمه المتطوعون خلال كأس العالم في قطر.

وبحسب “فيفا”، فإنه جرى استقطاب 20 ألف متطوع من 150 جنسية، لدعم بطولة كأس العالم في قطر.

وعبر منصات التواصل، غرّد رياضيون سفراء لـ”فيفا” بتغريدات شكر لمتطوعي كأس العالم في قطر، واعتبروا المتطوعين “سر نجاح كأس العالم الأولى في الوطن العربي”، وقدّموا الشكر لهم على جهودهم الحثيثة للمساعدة في تقديم تجربة مذهلة للمشجعين واللاعبين والمسؤولين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات