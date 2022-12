20 ألفا من 150 دولة.. احتفاء بمتطوعي مونديال قطر ورياضيون يعتبرونهم “سر نجاح البطولة” (فيديو)

احتفت جهات رياضية وقطرية بجيش المتطوعين في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك احتفالا بيوم التطوع العالمي الذي يوافق 5 من ديسمبر/كانون الثاني، وتقديرا لجهودهم في تنظيم أكبر بطولة كروية.

وقدّمت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر إلى 20 ألف متطوع أسهموا في تنظيم بطولة كأس العالم، ودشنتا العديد من الفعاليات التقديرية لهم.

ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأداء رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية “ارحبوا”.

Our FIFA World Cup volunteers have danced and smiled their way into our hearts 💃🕺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/t8POMzvQfc

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر سفراء من كأس العالم ومن بينهم ديفيد بيكهام ومارسيل ديسايي ويايا توريه مع مجموعة من المتطوعين، حيث قاموا بزيارة مفاجئة في 20 نوفمبر/كانون الأول إلى مركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض للالتقاء بهم.

Thank you to all of the volunteers that have made the FIFA World Cup Qatar 2022 a success.

We couldn’t have done it without you! #Qatar2022 pic.twitter.com/MBZQhoutud

— Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022