20 ألفا من 150 دولة.. احتفاء بمتطوعي مونديال قطر ورياضيون يعتبرونهم “سر نجاح البطولة” (فيديو)

احتفت جهات رياضية وقطرية بجيش المتطوعين في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك احتفالا بيوم التطوع العالمي الذي يوافق 5 من ديسمبر/كانون الثاني، وتقديرا لجهودهم في تنظيم أكبر بطولة كروية.

وقدّمت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر إلى 20 ألف متطوع أسهموا في تنظيم بطولة كأس العالم، ودشنتا العديد من الفعاليات التقديرية لهم.

ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأداء رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية “ارحبوا”.

Our FIFA World Cup volunteers have danced and smiled their way into our hearts 💃🕺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/t8POMzvQfc — Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر سفراء من كأس العالم ومن بينهم ديفيد بيكهام ومارسيل ديسايي ويايا توريه مع مجموعة من المتطوعين، حيث قاموا بزيارة مفاجئة في 20 نوفمبر/كانون الأول إلى مركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض للالتقاء بهم.

Thank you to all of the volunteers that have made the FIFA World Cup Qatar 2022 a success. We couldn’t have done it without you! #Qatar2022 pic.twitter.com/MBZQhoutud — Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022

وأعلن “فيفا” أن الكأس التي سيرفعها بطل المونديال أصبحت متوفرة للمتطوعين لالتقاط الصور، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة بمركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض.

وعلّق مغردون ومتطوعون في يوم التطوع العالمي الذي يحمل شعار “تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك” هذا العام، وأشادوا بما قدّمه المتطوعون خلال كأس العالم في قطر.

المشاركة ف #كأس_العالم_قطر_2022 كمتطوع دولي كانت بالنسبة لنا حلم وتحقق، وقررنا الخروج ببصمة تبقى في انجازنا الشخصي،جمعنا تواقيع جماهير ومشاركين أكثر من 300 توقيع من مختلف الجنسيات .

وينقصنا ف هذه اللوحة توقيع الأمير الشيخ @TamimBinHamad.

ساعدونا في اكمال اللوحة بإيصال الفيديو pic.twitter.com/D0Dih2RYYK — الحسين العامري #تطوع عمان 🇴🇲 (@AlHusain22) December 1, 2022

اليوم يصادف اليوم العالمي للتطوع ، وشعاره لهذا العام "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك" ولأننا نعيش حدث كأس العالم في قطر شاهدنا المتطوعون يأدون مهام جبارة حيث تم استثمارهم بشكل أمثل ورائع لهذا نوجه لهم تحية تقدير وعرفان وامتنان. #اليوم_العالمي_للتطوع_2022 #مونديال_قطر_2022 — @ssemreen سمير سمرين (@ssemreen) December 5, 2022

كل الشكر والتقدير لكلّ متطوّعٍ من متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022TM الـ20،000. أنتم سرّ نجاح كأس العالم الأول في الوطن العربي @fifaworldcup. شكراً لكم على وقتكم وعلى جهودكم الحثيثة للمساعدة في تقديم تجربةٍ مذهلة للمشجعين، واللاعبين، والمسؤولين #Qatar2022 #FIFAWorldCup #الوعد_2022 pic.twitter.com/d9Bh9iAltN — جعفر آل ثاني (@HH_al_khalifa) December 5, 2022

وبحسب “فيفا”، فإنه جرى استقطاب 20 ألف متطوع من 150 جنسية، لدعم بطولة كأس العالم في قطر.

وعبر منصات التواصل، غرّد رياضيون سفراء لـ”فيفا” بتغريدات شكر لمتطوعي كأس العالم في قطر، واعتبروا المتطوعين “سر نجاح كأس العالم الأولى في الوطن العربي”، وقدّموا الشكر لهم على جهودهم الحثيثة للمساعدة في تقديم تجربة مذهلة للمشجعين واللاعبين والمسؤولين.

كل الشكر والتقدير لكلّ متطوّعٍ من متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022TM الـ20،000. أنتم سرّ نجاح كأس العالم الأول في الوطن العربي @fifaworldcup. شكراً لكم على جهودكم الحثيثة للمساعدة في تقديم تجربةٍ مذهلة للمشجعين، واللاعبين، والمسؤولين #Qatar2022 #FIFAWorldCup #FIFAVolunteer — يونس محمود (@YounisMahmoud10) December 5, 2022