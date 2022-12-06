قوات الاحتلال تعتدي على شبان فلسطينيين في القدس المحتلة (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين، مساء يوم الاثنين، عقب الاعتداء عليهم أمام محطة القطار الخفيف في شعفاط بالقدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي 6 من جنود الاحتلال وقد قاموا بطرح 3 شبان فلسطينيين أرضا، وقاموا بالاعتداء عليهم ركلا أثناء تقييد أيديهم.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة مشاهد الاعتقال الوحشي الذي تعرّض له الشبان الفلسطينيون أمام المارة، وصراخ وآهات أحدهم عندما وضع أحد الجنود الإسرائيليين ركبته على عنقه.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون — jasm (@jasm41276426) December 6, 2022

اصحو ياعرب — 🇸🇩Mohammed Elfatih🇸🇩 (@Mohamme38202459) December 6, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأسابيع الأخيرة من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق الناشطين والشبان الفلسطينيين.

وأضافت أن أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية وُضِعت في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

في المقابل، تصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى ومحيطه، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم التي تستهدف المقدسات الإسلامية في القدس.

يُذكر أن زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي سيشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، سبق أن تعهد بنهج سياسة عدائية ضد الفلسطينيين، ومنح امتيازات وصلاحيات أمنية كبيرة للمستوطنين.