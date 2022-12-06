تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 6 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

مؤتمر صحفي لشبكة الجزيرة

لتسليط الضوء على الخطوات الواجبة على الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لشرين أبو عاقلة.

لاهاي – الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تغطية المونديال

تغطية مفتوحة على شاشة الجزيرة مباشر لمتابعة فعاليات ومنافسات كأس العالم قطر 2022.

الدوحة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي

لمناقشة بعض القوانين وملف المناصب السيادية وانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

بنغازي 12.30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركماني رشيد ميريدوف.

موسكو 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

منطقة المشجعين بمنطقة الميناء القديم

جولة ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022.

الدوحة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب وإسبانيا

كاميرا الجزيرة مباشر ترافق الجماهير المغربية المتجهة لمتابعة مباراة المغرب وإسبانيا.

الدوحة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تاكسي المونديال

زيارة منطقة تجمع المشجعين بملعب المدينة التعليمية قبيل مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر.

الدوحة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان

لمناقشة مستقبل عضوية دول البلقان والوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية والتوتر بين صربيا وكوسوفو.

تيرانا 16.30 بتوقيت مكة المكرمة.

فعاليات لوسيل

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022 في درب لوسيل.

الدوحة 17.00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات للتظاهر بالسودان

لرفض الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والمكون العسكري.

الخرطوم 17.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مجلس الأمن الدولي

جلسة مفتوحة بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

نيويورك 18.00 بتوقيت مكة المكرمة.