أمير قطر يستقبل الرئيس الإماراتي بعد وصوله الدوحة في زيارة رسمية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، لدى وصوله والوفد المرافق له مطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد.

وشارك في الاستقبال أيضا الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزيارة تأتي “انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي. #قطر #الإمارات https://t.co/s0v6CENgEJ pic.twitter.com/m7kTV6y9Lp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2022

ويرافق الرئيس الإماراتي في الزيارة طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وآخرين، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة إنه جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الرئيس الإماراتي إلى الديوان الأميري القطري حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية.

وغرد الشيخ محمد بن زايد على صفحته الرسمية بموقع تويتر عقب وصوله الدوحة قائلا: “وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة”.