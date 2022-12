أراد أن يتزوج.. عملية زرع شعر تنهي حياة شاب وهكذا بدأت المأساة

كان آثار رشيد المعيل الوحيد لأسرته وكان يطمح إلى حياة أفضل -شراء منزل وتزويج شقيقتيه- لكنه أصيب بتسمّم في الدم بعد خضوعه لعملية زرع شعر بعيادة في نيودلهي.

فعندما بدأ الشاب الهندي يلاحظ بدايات صلع، قرر الخضوع لزراعة شعر كي يستعيد وسامته ويتمكن من الزواج، لكنّ الشاب المسؤول في محطة تلفزيونية لم يكن يدرك أن هذه العملية، الآمنة مبدئيًّا، ستكلفه حياته.

وعندما يجريها جرّاح بارع، يمكن أن تكون عملية زرع الشعر تجربة مغيّرة للحياة وأن تعزز الثقة خصوصًا بالنسبة إلى الذين يبحثون عن النمو الشخصي والمهني، فالحاجة إلى إظهار الشباب والحيوية مسألة تكتسب أهمية متزايدة لدى الجنسين.

وتقوم عملية زرع الشعر على إزالة بصيلات من منطقة كثيفة الشعر مثل مؤخّرة الرأس وزرعها في المنطقة المصابة بالصلع، ومدة الجراحة طويلة قد تصل إلى ما بين 6 و8 ساعات، وتكلّف هذه العملية نحو 350 ألف روبية (4300 دولار) وهو مبلغ كبير في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين في اليوم.

Hair transplant fad turns deadly in India.

All that balding Indian TV executive Athar Rasheed wanted was to look handsome and get married. But the 30-year-old's seemingly harmless hair transplant went fatally wronghttps://t.co/zndwK24xKf pic.twitter.com/Hd2pC56uhO

— AFP News Agency (@AFP) December 2, 2022