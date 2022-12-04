حرب تجارية جديدة بين أمريكا والاتحاد الأوربي.. تعرف إلى تفاصيلها

دعا المفوض الأوربي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء “صندوق سيادي أوربي لدعم المشاريع الصناعية”، ومواجهة قانون خفض التضخم الأمريكي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه منذ أشهر عدة بشأن تداعيات خطة “قانون خفض التضخم” المخصصة للمناخ، وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار.

وكانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الأيام القليلة الماضية.

وتنص الخطة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، خصوصًا في قطاع صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.

وصعّد العديد من القادة الأوربيين من لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها، ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بحرب تجارية جديدة بين ضفتي الأطلسي.

وتثير هذه الخطة غضب أوربا التي تتّهم الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على الأراضي الأمريكية، وهو ما يتعارض برأي الأوربيين مع قواعد التجارة العالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، رأى بروتون، الذي سبق أن هدّد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بـ”اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية” في هذا الملفّ، أن الخطة “تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوربي”.

وأضاف أن “مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوربية”.

من جهتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوربي يجب أن يتخذ إجراءات “إعادة توازن” من أجل إزالة “نقاط الخلل” في المنافسة، التي نجمت عن الإعانات الأمريكية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة لجو بايدن.

وقالت فون دير لايين في كلمة بمؤسسة “كوليج دو لوروب” بمدينة بروج في بلجيكا إنه بالتزامن مع “العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل أكثر الجوانب إشكالية” في خطتها، “يجب علينا تعديل قواعدنا الخاصة لتسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب، الجمعة الماضي، عن رغبته في “تسوية” مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوربي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد ذكر عشية زيارته للبيت الأبيض أن بعض التدابير الأمريكية “شديدة العدائية”.

وأبدى الرئيس الأمريكي استعداده لتصحيح “عيوب” في القانون، من دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.

وقال بروتون في المقابلة، “بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس ماكرون من واشنطن، أنا واثقٌ من أن جهود الاتحاد الأوربي ستعطي ثمارها في أسرع مما نتخيّل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة!”.

في المقابل، أشار المفوّض إلى ضرورة أن تحسّن أوربا استقطابها للشركات ومنافستها في مجال “التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر”.