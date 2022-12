جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه جرى تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة شمال منطقة غلاف غزة، ورصد قذيفة صاروخية “أُطلِقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية”، على حد وصفه.

وأضاف البيان أنه لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض للقذيفة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان سقوط الصاروخ، كما لم يصدر تعليق فلسطيني فوري.

وتأتي عملية إطلاق القذيفة الصاروخية -وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش- بعد يوم من استشهاد الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي حين قالت قوات حرس الحدود الإسرائيلية إنه حاول طعن أحد أفرادها، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه اغتيل خلال “شجار”.

من جهته، قال عضو بلدية حوارة وجيه عودة لوكالة الأنباء الفرنسية إن اطلاق النار جاء بعد “شجار”.

وكتب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على تويتر إنه “مذعور من الاغتيال” بعد “قتال مع جندي إسرائيلي”.

Horrified by today’s killing of a Palestinian man, Ammar Mifleh, during a scuffle with an Israeli soldier near Huwarra in the o. West Bank. My heartfelt condolences to his bereaved family. Such incidents must be fully & promptly investigated, & those responsible held accountable.

وردّ الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت على تويتر أيضا، واصفا رد فعل وينسلاند بأنه “تشويه كامل للحقيقة”.

وكتب “هذا الحادث هو هجوم إرهابي، أصيب خلاله شرطي إسرائيلي في وجهه وتم تهديد حياة شرطي آخر، لذلك أُطلقت النار على المهاجم. إنه ليس شجارا بل هو هجوم إرهابي!”.

This reaction is a total distortion of reality. This incident is a terror attack, in which an Israeli policeman was stabbed in his face and the life of another police officer was threatened and consequently he shot his assailant. This is NOT a “scuffle”-this is a terror attack! https://t.co/1yoK8h7ehM

