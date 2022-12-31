نبيل أبو ردينة: شيرين أبو عاقلة نجمة عام 2022 وشهيدة القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن عام 2022 كان عاما دمويا على جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمادت في القتل والطغيان مدعومة بالإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي، على حد قوله.

وأضاف أبو ردينة في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن العالم كله تابع مشاهد “إراقة الدم الفلسطيني وكيف تم استهداف الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى جانب 280 شابا فلسطينيا أغلبهم من فتيان دون العشرين قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي بدم بارد”.

وتابع “شيرين كانت نجمة فلسطين خلال عام 2022 وشهيدة القضية الفلسطينية”.





وفي مايو 2022 فقدت شبكة الجزيرة وأسرة الصحافة العالمية الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة الواجب برصاصة إسرائيلية غادرة وبدم بارد لدى تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية في جريمة خرقت القوانين والأعراف الدولية.

ومنذ التحاقها بقناة الجزيرة عام 1997 وعلى امتداد ربع قرن، كانت شيرين في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وشدد المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية أعطت الأوامر لجنودها لاستعمال الرصاص الحي لأبسط الأسباب.

وقال أبو ردينة” طالما أن الوجود الإسرائيلي غير شرعي والإدارة الأمريكية تدعم هذا الكيان فإننا سنظل متمسكين بخيار المقاومة السياسية”.