مصر: الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ خلال الساعات المقبلة (فيديو)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إنه سيتم الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ خلال الساعات المقبلة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري “خلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدبولي أنه “سيتم الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الميناء خلال الساعات القادمة”.

وأضاف مدبولي في مقطع فيديو نشرته الوكالة على فيسبوك أن هناك حاويات ستخرج خلال يومين لاحتوائها على مواد “خطرة” مما يستدعي فحصها من قِبل لجان، وهو ما يعني أنها ستستغرق وقتا أطول من الحاويات الأخرى للخروج من الموانئ.

وأكد رئيس الوزراء المصري التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا.

وأشار إلى الإفراج عن سلع وبضائع بأكثر من 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، ليصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال هذا الشهر.

وأوضح مدبولي أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.

وذكر أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيُفرج عنها بصورة دورية، ولا سيما في ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد الماضي، الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر وحتى يوم 23 من الشهر نفسه.

#رئيس_الوزراء يتابع إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار خلال 23 يوما منذ مطلع ديسمبر الجاري للمزيد | https://t.co/gtKRxSrjcc#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/t2QcfirCY0 — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) December 25, 2022

وقبل قرار الإفراج، بلغ حجم البضائع في الموانئ المصرية ما قيمته نحو 14.5 مليار دولار.

وتراكمت البضائع في الموانئ وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وشح في التدفقات النقدية الوافدة من الخارج.

ويوم الخميس، ألغى البنك المركزي المصري قرارا سابقا أصدره في فبراير/شباط الماضي، يشترط استخدام خطابات الاعتماد المستندية للواردات.

وقرر البنك السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد.