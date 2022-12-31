امرأة تدفع طفلة بعمر 3 سنوات على قضبان قطار في أمريكا والشرطة تعتقلها (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، امرأة عرّضت حياة طفلة (3 سنوات) للخطر بعد أن دفعتها لتسقط على قضبان السكة الحديدية.

وقال مكتب المدعي العام بمقاطعة مولتنوماه في بورتلاند إن بريانا ووركمان (32 عامًا) تم استدعاؤها يوم الخميس بتهمة “الاعتداء والسلوك غير المنضبط وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور”.

وأظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة في محطة “غيتواي ترانزيت سينتر ماكس” للسكك الحديدية قيام المرأة بدفع الطفلة الصغيرة التي كانت تقف أمامها رفقة والدتها.

وكان هجوم المرأة مباغتًا، حيث نهضت من مقعدها لتدفع الفتاة وتُسقطها على قضبان السكة الحديدية دون سبب واضح.

وارتطمت الطفلة بالأرض أولًا ثم انزلقت إلى الأسفل على القضبان الحديدية، لكن سرعان ما أنقذها رجل كان في مكان قريب منها.

وبحسب بيان المدعي العام، فإن الإصابات التي تعرضت لها الطفلة تمثلت في صداع شديد وعلامة حمراء على جبينها نتيجة الارتطام.