خسائر 2022.. إيلون ماسك يصبح أول شخص يفقد 200 مليار دولار من ثروته

أبرزت وكالة بلومبرغ أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سجل رقمًا قياسيًّا سلبيًّا جديدًا خلال العام 2022 الذي نودّعه، بعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار من ثروته.

وأوردت الوكالة أن ثروة ماسك تراجعت إلى 137 مليار دولار حتى يوم الخميس الماضي، بعد أن وصلت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 340 مليارًا معتليًا بها صدارة أغنياء العالم.

وأرجعت الوكالة الوضع المالي السلبي لماسك إلى الانخفاض الحاد الذي شهده سعر أسهم شركته (تسلا) الذي وصل إلى 65% من قيمة الأسهم، واضطر ماسك نفسه إلى بيع قدر كبير من أسهمه لتمويل صفقة شراء تويتر التي كلفته 44 مليار دولار.

وكان ماسك قد غرد عبر حسابه على تويتر قبل أسبوعين أن تسلا تؤدي بشكل جيد رغم ذلك، وتعيش أفضل فتراتها، وأن الأزمة سببها قرارات البنك الفيدرالي ورفع قيمة الفائدة.

Tesla is executing better than ever! We don’t control the Federal Reserve. That is the real problem here. — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

وحظي تراجع ثروة ماسك باهتمام كبير بين ناشطي مواقع التواصل، وأكد الكثيرون أن أداء سهم تسلا الضعيف خلال العام كان له أثر واضح على ثروة ماسك، حيث تمثل أسهمه فيها النسبة الأكبر من ممتلكاته.

إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار.(بلومبرج) خسر سهم شركة تسلا الذي يشكل معظم ثروته 69.2% من قيمته منذ بداية العام, و يعتبر من أسوأ الشركات أداءً في مؤشر S&P 500 أنا الأول في كل شيء, طيب و إلا ردى 😅 — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) December 31, 2022

Couldn't happen to a nicer guy. But also show the stupidity of valuing ultra rich by the value of shares they own. Its not realisable, in that if you sell lots of shares in your own company it collapses the value, amongst other reasons. https://t.co/voMSBl1BA4 — Cedric De Beer (@CedricDeBeer1) December 31, 2022

كما أشار البعض إلى حقيقة أنه لم يمتلك تلك الأموال من الأصل حتى يخسرها، وأن حساب الثروة الذي جاء بناءً على قيمة الأسهم لا يقدّم نتيجة حقيقية، حيث لا يمكنه تحويل تلك القيم إلى أموال في أي لحظة، لكنها مجرد أرقام فقط.

It's utterly obscene that someone can lose $200 billion and still remain ultra wealthy. More egregious because this isn't based on how smart or hard working that person is. It's entirely based on a rigged system that exploits other for their labour. https://t.co/81g3awEnk2 — Xolani Mvulana (@xolanimvulana) December 31, 2022

ويحتل ماسك حاليًا المركز الثاني في قائمة أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الفرنسي الشهير برنارد أرنو الذي تبلغ ثروته 163 مليار دولار، ويأتي بيل غيتس وجيف بيزوس في المركز الرابع والخامس على الترتيب بثروة تُقدَّر بـ110 مليارات دولار.

وحسب ما أوردت بلومبرغ، فإن عام 2022 شهد خسائر كبرى للمليارديرات الـ500 الأوائل وصلت إلى 1.4 تريليون دولار، وعلى رأسهم أصحاب الشركات التكنولوجية التي حققت خسائر ضخمة خلال العام.