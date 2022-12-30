3 إصابات بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، لدى اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، حيث دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس بالضفة الغربية.

تغطية صحفية: "جانب من الاشتباكات المتواصلة مع قوات الاحتلال في نابلس". pic.twitter.com/UPWl9WB0Hf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 30, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة مع عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

📹 *شاهد|* أصوات اشتباكات قرب مسجد البيك في البلدة القديمة بنابلس وقوات الاحتلال ما زالت تحاصر أحد المنازل pic.twitter.com/xW5id0kJp1 — وكالة صفا (@SafaPs) December 30, 2022

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مسيرة تلقي قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس صباح اليوم الجمعة.

تغطية صحفية: " صورة لطائرة مسيرة تلقي قنـ ـابل الغاز خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة #نابلس". pic.twitter.com/nA8wFEEam3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 30, 2022

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا أصيب بشظية بالرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، إضافة لإصابة مسعف متطوع في الإغاثة الطبية برصاصة في الظهر، نقلوا إثرها للمستشفى.

🔴 *عاجل|* مراسلنا في نابلس: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من البلدة القديمة بعد عملية عسكرية شنتها دامت عدة ساعات — وكالة صفا (@SafaPs) December 30, 2022

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت لاحق، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من البلدة القديمة بعد عملية عسكرية شنتها دامت عدة ساعات.