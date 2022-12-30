الأخبار

3 إصابات بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس (فيديو)

30/12/2022-|آخر تحديث: 30/12/202212:24 PM (مكة المكرمة)

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، لدى اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، حيث دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة مع عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مسيرة تلقي قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس صباح اليوم الجمعة.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا أصيب بشظية بالرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، إضافة لإصابة مسعف متطوع في الإغاثة الطبية برصاصة في الظهر، نقلوا إثرها للمستشفى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت لاحق، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من البلدة القديمة بعد عملية عسكرية شنتها دامت عدة ساعات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية