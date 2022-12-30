وزير الدفاع التركي: عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون بشكل طوعي وآمن، موضحا أن الحكومة التركية مستعدة للعمل المشترك في هذا الشأن.

وصباح اليوم الجمعة، تفقد أكار مع عدد من قادة الجيش التركي، الوحدات العسكرية في جزيرة غوكتشه أدا ببحر إيجة غربي البلاد.

وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أمس الخميس، قال خلوصي أكار “إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع الإخوة السوريين في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا”، مؤكدا أن بلاده لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.

وأمس الخميس، شدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أن النظام السوري يرغب في عودة السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا أنه “من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم”.

وأعلن تشاووش أوغلو عزمه إجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على خلفية الاجتماع الثلاثي الذي عقد، أمس الأربعاء، بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري.

وقال “محادثاتنا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والعراق والنظام السوري مستمرة، تعلمون أن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات كانا في موسكو أمس، وسألتقي بدوري مع لافروف”.