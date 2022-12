نقص المعلومات.. الصحة العالمية: المخاوف بشأن تفشي كورونا في الصين مفهومة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المنظمة الدولية تحتاج إلى مزيد من المعلومات التفصيلية، من أجل تقييم شامل للمخاطر، بالنسبة لوضع وباء كورونا في الصين.

وقال رئيس المنظمة الدولية إن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين “مفهومة”، بالنظر إلى نقص المعلومات من بيجين.

وجاءت تعليقات رئيس المنظمة بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بيجين عن القيود على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات.

In the absence of comprehensive information from #China, it is understandable that countries around the world are acting in ways that they believe may protect their populations. #COVID19

