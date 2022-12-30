على بُعد 6 أمتار فقط.. طائرة أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية (فيديو)

كشف الجيش الأمريكي، أن طائرة عسكرية أمريكية تجنبت بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الأمريكي، إن طائرة عسكرية صينية اقتربت من مقاتلة أمريكية وأجبرتها على تنفيذ مناورة مراوغة لتجنب التصادم في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان، أمس الخميس، أن الواقعة حدثت لطائرة مقاتلة صينية تابعة للقوات البحرية من طراز (جيه-11) وطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (آر سي-135) وذلك يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.

التحليق أمام الطائرة

وحلق الطيار الصيني أمام مقدمة طائرة الاستطلاع الأمريكية وعلى مسافة تقل عن 6 أمتار منها وهو “ما أجبر آر سي-135 على تنفيذ مناورات مراوغة لمنع الاصطدام”، بحسب ما ذكر الجيش الأمريكي.

وتلت تلك المواجهة القريبة ما وصفته الولايات المتحدة بتوجه متزايد في الآونة الأخيرة من المقاتلات الصينية، إلى “اتباع سلوك خطر”.

وقال بيان الجيش “القوات المشتركة الأمريكية في منطقة الهندي والهادي تكرس جهودها لمنطقة محيطين حرة ومفتوحة وستواصل التحليق والإبحار والعمل في البحر في المجال الجوي الدولي مع الاعتبار المناسب لسلامة كل السفن والطائرات بموجب القانون الدولي”.

وأثار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اجتماع مع نظيره الصيني في نوفمبر/تشرين الثاني مسألة الحاجة لتحسين التواصل وقت الأزمات وأشار أيضا إلى ما وصفه بأنه سلوك خطر تنتهجه المقاتلات الصينية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأسترالية في يونيو/حزيران إن مقاتلة صينية اعترضت بشكل خطر طائرة استطلاع عسكرية أسترالية في منطقة بحر الصين الجنوبي في مايو/أيار.

Hue view.

A @USAirForce C-17 Globemaster III flies during training over Wake Island. pic.twitter.com/YIAGAJdZGq — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 18, 2022

ويأتي تجنب هذا التصادم الوشيك، في وقت شرعت الصين، استعراضات للقوة الآونة الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين نشرت 71 طائرة حربية خلال مناورات عسكرية أجرتها نهاية الأسبوع الماضي حول تايوان، من بينها 60 مطاردة في واحدة من أكبر عملياتها اليومية.

وكان الجيش الصيني أعلن في بيان أنه أجرى “مناورات قتالية” يوم الأحد بالقرب من تايوان ردا على “استفزازات” لم يحددها وعلى “التواطؤ” بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.