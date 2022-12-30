لا يستطيع تأمين أبسط متطلبات أسرته.. لاجئ سوري برجل واحدة يستغيث لإطعام أطفاله الخمسة (فيديو)

“والله علينا ديون كثيرة يا أستاذ، نتمنى حد يوفيهم عنّا، الله كريم”. بهذه الكلمات المؤثرة وبضحكة صافية، يصف اللاجئ السوري (محمد الرحيل) حاله وحال أسرته في مخيمات اللجوء في لبنان.

وبرجل واحدة يسير محمد على عكازه، ويسعى جاهدا لإطعام أطفاله الخمسة، فيجمع ما يجد من أوراق نباتات الأرض لإطعام الأبناء مع ضيق ذات اليد وعدم القدرة على شراء ما يلزم الأسرة.

يقول محمد “كل يوم الصبح أروح أجمع الأوراق لإطعام الولاد، ما عندي عمل”.

ويعيش محمد في مخيم (كفر ملكة) في سهل عكار شمالي لبنان، وله 5 أولاد لا يذهبون إلى المدرسة؛ لكون أبيهم لا يقدر على تأمين مصروفات التعليم.

ويؤكد محمد أن وضعه المادي سيئ جدا، ولا يستطيع تأمين أبسط المتطلبات لأطفاله، لأنه لا يستطيع العمل بسبب إعاقته، ويتمنى أن تساعدهم الجمعيات الخيرية على تأمين بعض المتطلبات.

ضحكة صبر ورضا.. لاجئ سوري برجل واحدة يبحث عن طعام لخمسة أولاد #سوريا #لبنان pic.twitter.com/4jhLV7A190 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2022

اللاجئون السوريون في لبنان

وبعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية، أصبح السوريون يُشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة، ويوجد العدد الأكبر منهم في تركيا.

ويستضيف لبنان والأردن أعلى نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان، حيث يعيش نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، وفقًا لتقديرات رسمية. ويعانون هناك ظروفًا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، عدم قدرتها على تحمّل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في حين أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لإرجاعهم إلى سوريا.

أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون السوريون خلال فصل الشتاء في المخيمات بمنطقة "تل حياة" في عكار شمال #لبنان pic.twitter.com/zjPswSzgY5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2022

ويعيش سكان المخيمات غالبا في أراض سهلية تزداد المعاناة فيها مع اشتداد فصل الشتاء، في الوقت الذي لا يتمكنون فيه من توفير ثمن المازوت ولا حطب التدفئة.

ويقول اللاجئون إن وضعهم في لبنان ازداد سوءًا في الفترة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، إذ يعاني البلد من أزمة حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون.

وتراجع دور المنظمات الإغاثية في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، كما تأثر اللاجئون مباشرة من قلة الدخل وارتفاع تكلفة المعيشة، ولم يبق أمامهم سوى طلب المساعدات.