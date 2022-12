العالم يودع الأسطورة.. البرازيل تعلن الحداد 3 أيام على وفاة بيليه

أعلنت رئاسة البرازيل حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وذلك وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في البرازيل.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن “الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد، تكريما لوفاة اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناة مع مرض السرطان.

وعلى صفحته الرسمية على تويتر تقدم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو بالعزاء لأسرة ومحبي بيليه وقال “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

– Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.

بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر “لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه”.

Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé.

— Lula (@LulaOficial) December 29, 2022