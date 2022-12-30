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العالم يودع الأسطورة.. البرازيل تعلن الحداد 3 أيام على وفاة بيليه

إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) (الأناضول)
30/12/2022

أعلنت رئاسة البرازيل حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وذلك وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في البرازيل.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن “الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد، تكريما لوفاة اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناة مع مرض السرطان.

وعلى صفحته الرسمية على تويتر تقدم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو بالعزاء لأسرة ومحبي بيليه وقال “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر “لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه”.

وفي تغريدة أخرى كتب “كان لدي امتياز لم يكن لدى البرازيليين الصغار؛ فقد رأيت بيليه يلعب، لا لقد رأيت بيليه يقدم عرضًا، لأن ما يفعله كان دائمًا شيئًا مميزًا”.

أما الصفحة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم فنشرت صورة للأسطورة بيليه وكتبت عليها “إلى الأبد” مع الاسم الحقيقي لبيليه (إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو) وتاريخ ميلاده 1940 مع شعار اللانهاية.

كما ودع نجوم العالم الأسطورة بيليه وتقدم الرؤساء والعديد من قيادات العالم بالعزاء لأسرته ومحبيه، واستمر اسم بيليه متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي عالميا في الساعات الماضية.

وتوفي بيليه، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض وتم نقله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث توفي أمس الخميس بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون.

المصدر : الجزيرة مباشر