العالم يودع الأسطورة.. البرازيل تعلن الحداد 3 أيام على وفاة بيليه

أعلنت رئاسة البرازيل حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وذلك وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في البرازيل.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن “الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد، تكريما لوفاة اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناة مع مرض السرطان.

وعلى صفحته الرسمية على تويتر تقدم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو بالعزاء لأسرة ومحبي بيليه وقال “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

– Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. – Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 29, 2022

بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر “لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه”.

Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

وفي تغريدة أخرى كتب “كان لدي امتياز لم يكن لدى البرازيليين الصغار؛ فقد رأيت بيليه يلعب، لا لقد رأيت بيليه يقدم عرضًا، لأن ما يفعله كان دائمًا شيئًا مميزًا”.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

أما الصفحة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم فنشرت صورة للأسطورة بيليه وكتبت عليها “إلى الأبد” مع الاسم الحقيقي لبيليه (إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو) وتاريخ ميلاده 1940 مع شعار اللانهاية.

كما ودع نجوم العالم الأسطورة بيليه وتقدم الرؤساء والعديد من قيادات العالم بالعزاء لأسرته ومحبيه، واستمر اسم بيليه متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي عالميا في الساعات الماضية.

وتوفي بيليه، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض وتم نقله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث توفي أمس الخميس بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون.