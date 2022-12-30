الاحتلال يفرق مظاهرة ضد الاستيطان والهلال الأحمر يعلن إصابة 35 فلسطينيا في نابلس (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وفرقت بالقوة وقفة احتجاجية في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيَّين أصيبا بالرصاص الحي، وأن 33 آخرين أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، دفعت قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية إلى شمال الضفة، واقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور. كما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال محاولة مقاومين فلسطينيين التصدي لاقتحام جنود الاحتلال.

وأفادت مراسلة الجزيرة -نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية- بأن جيش الاحتلال اعتقل مطاردا من مجموعة عرين الأسود (المقاوِمة في نابلس) بعد محاصرة منزل كان يتحصن به في حارة الياسمنية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ هذه العملية العسكرية صبيحة أول يوم من تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم.