أغلبهم في سوريا والعراق.. نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن حوالي 1700 صحفي قتلوا منذ 2003 في ميادين حروب ومناطق سلم أغلبهم بالعراق وسوريا وروسيا والمكسيك، بمعدل 80 صحفيًا في العام الواحد.

ووفقًا لحصيلة توصلت إليها “مراسلون بلا حدود”، فإن 1668 صحفيًا محترفًا أو متعاونًا مع وسائل الإعلام فقدوا حياتهم أثناء ممارسة وظائفهم على مدار الأعوام العشرين الماضية، وأن أكثر من 95% منهم رجال.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان “خلف كل رقم من هذه الأرقام، يقف وجه وإنسان وموهبة كلّ منهم يجسّد التزام الأشخاص الذين دفعوا حياتهم في سبيل استقاء المعلومات والبحث عن الحقيقة وتشبّثًا بشغفهم بمهنة الصحافة”.

وبسبب الحروب المتفرقة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط جاءت سوريا والعراق على ترتيب الدول الأكثر خطورة على المهنة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 إلى العام 2022، حيث قُتل 578 شخصًا.

وبذلك، شهدت هاتان الدولتان وحدهما “أكثر من ثلث المراسلين الذين قتلوا”، وتقدّمتا على المكسيك (125) الفليبين (107)، باكستان (93)، أفغانستان (81) والصومال (78).

🚨 1 668. C'est le nombre de journalistes tués ces 20 dernières années. Meurtres, décès en zone de combats, blessures mortelles… Sur cette période, c'est 80 journalistes par an en moyenne qui ont succombé dans l’exercice de leur profession. ➡️ https://t.co/PnRHRSoj5p pic.twitter.com/Id7qdh20er — RSF (@RSF_inter) December 30, 2022

وأكدت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة، أن أحلك سنوات مهنة المتاعب تعود إلى العامين 2012 و2013، حيث سُجّل “144 و142 قتيلًا على التوالي”، لا سيما في إطار النزاع الدائر في سوريا.

ورغم أن هذه السنوات تبعها “هدوء تدريجي في السنوات التالية، إلّا أن عدد القتلى عاد ليرتفع في العام 2022 حيث سقط 58 صحفيًا مقابل مقتل 51 صحفيًا في العام السابق بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما فقد 8 صحفيين حياتهم منذ بدء التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، ليُضافوا إلى 12 مراسلًا قتلوا في البلاد “على مدى السنوات الـ19 الماضية”.

وحلّت أوكرانيا في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر خطورة في أوربا بعد روسيا التي شهدت مقتل 25 صحفيًا في 20 عامًا.

وفي مايو/أيار الماضي استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في فلسطين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما كانت تغطي اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

ومنذ عام 2018، وثقت مراسلون بلا حدود أكثر من 140 حالة انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين، الذين قُتل منهم ما لا يقل عن 30 منذ عام 2000، بحسب المنظمة.